投資人新寵兒 大華銀 ETF 00959B 規模成長與受益人數雙雙奪冠

隨著全球市場迎來關鍵的政治與經濟時刻，投資人對資產配置的穩定性與安全性需求日益增加。根據CMoney統計，與9月相比，包含大華投等美債15Y+（00959B）、中信低碳新興債（00884B）與中信優息投資級債等債券ETF（00948B），近一個月的規模都有大幅成長。其中，首次配息的 00959B 更是受到投資人青睞，規模與受益人數成長雙雙奪冠。

大華投等美債15Y+經理人郭修誠表示，美國總統大選在台灣時間周三中午後陸續開票，周五將舉行的美國聯邦準備理事會(FED)利率決策會議，亦將影響市場情緒和未來經濟政策，這兩件大事均為市場帶來潛在的波動風險。

郭修誠表示，美國10年期公債的殖利率近一個月幾乎都在4%上下。引發此現象除美國整體經濟活動仍強勁外，投資人降低對美國聯準會(FED)降息步伐的預期，也讓殖利率仍位於高原區。在此環境下，高票息的長天期投資級公司債，可提供投資人穩健的債息收入；換言之，若是十年期公債殖利率下滑，債券價格上升，投資人亦有機會獲得資本利得。這代表著，無論接下來聯準會利率會議結果如何，投資人都有「利」可得。

郭修誠指出，投資人在面對美國政治情況不明和通膨等多重因素不確定性時，往往會選擇較低波動與相對穩定回報的投資商品，00959B具有高票息、高品質與低入手價的二高一低特性，聚焦於美國境內發行、15年以上長天期、且平均信評為BBB的投資級公司債。同時也是目前市場上唯一指數原則篩選「票面利率排名最高的前10%的債券」，讓投組長期有穩定的現金流。自8/28掛牌日以來，從受益人與規模的成長可見逐漸獲投資人喜愛。11月初除息之後，11月中也將公告第二次的評價結果，預估除息日為12月4日，提供投資人月底領息的優質選擇。