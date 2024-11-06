全委投資鬆綁 壽險金控大贏家

力拚亞洲資產管理中心計畫，金管會昨天宣布兩大利多，首先，將保險業透過全委投資的利害關係人發行的指數股票型基金（ＥＴＦ），超過百分之十的部分不用再計入保險法規定所有利害關係人總投資不得超過淨值（業主權益）百分之六十的規定；其次，取消投信業者旗下全部的全委投資帳戶投資單一公司不得逾該公司股分百分之十的上限。

新制將於今年底前上路。市場解讀，政策鬆綁受惠最大的將是大型壽險型金控旗下的投信及壽險公司。

前述的保險業投資ＥＴＦ，九成以上都以債券型ＥＴＦ為主，金管會統計，國內壽險業者的債券型ＥＴＦ總投資部位高達一點七兆元，法規鬆綁後，壽險公司若要加碼投資債券型ＥＴＦ，就可借道投信業者的全委投資來進行，而以目前大型金控旗下的壽險公司都以委託自家投信為主的習慣來看，鬆綁後大型壽險金控將是大贏家。

舉例來說，Ｃ人壽的投資部去買ＥＴＦ，算百分之十的利關人交易限額，如果委託Ｃ人壽同一集團Ｃ投信去買，就不會計入利關人交易限額之內。不過，金管會保險局副局長蔡火炎表示，不見得壽險公司都會找同一集團的投信，也有可能會跨金控找其他的投信業者，必須看該投信的操作績效。

至於鬆綁投信業者的全委帳戶對單一公司的投資總額，不再受該公司在外股分百分之十限制。投信業者則指出，同樣以大型金控旗下的壽險及投信公司可望受惠，舉例來說，某投信同時代操勞退及退撫基金，當自家壽險公司也全委，若要一起買一檔熱門股票，很容易因百分之十的上限「碰壁」，鬆綁後投信就不用傷腦筋，到底不同的代操帳戶要各買多少該檔熱門股。

不過，解除百分之十的限制之後，未來投信業者對於熱門股族群，例如ＡＩ股集中買股的空間就更大。業者指出，這時有可能會發生更強的「吸金」效果，也會使「強者愈強」，但其他較弱勢的股票，被排擠的程度更大。

至於會否發生公司經營權之爭，投信業者的決定權更大？投信業者認為不至於。

一位業界高層指出，全委開放之後，如何投票仍要依照委託人的指示，況且壽險公司依保險法一四六條規定的投資單一股票不得超過百分之十的限制仍在，該法規對投信業者的「擴權效果」仍有限。

此外，金管會昨發布外資進出最新統計，今年前十月底外資和陸資累計賣超四四八二點七七億元，為一百年以來同期第四大累計賣超；但同一期間的統計顯示，外、陸資淨匯入三二八點一四億美元（約台幣一兆五百億元），為一百年以來同期第一大累計淨匯入紀錄。

以十月來看，外、陸資在單月淨匯入較九月增加卅二點九一億美元。金管會證期局主秘尚光琪說，這代表外資即使賣超，但並沒有把資金匯出去，顯示由於台灣產業基本面佳，外資對台股仍有投資興趣，只是在觀察適合的切入時點。