第一金永續健康勞動力獲獎

第一金控（2892）視員工為最大資產，重視DEI（多元、公平、共融）及ESG實踐，為首家導入「ISO 45001職業安全衛生管理系統」驗證之公股金融機構，落實員工照護，承諾消除勞動及就業歧視、實踐工作平權、推動性別平等、同工同酬薪資結構、技能培育及多元福利措施，繼2023年後，今年再度榮獲勞動部職業安全署評選為《健康勞動力永續領航企業》。

同時在1111人力銀行舉辦票選幸福企業活動中，第一金控旗下子公司第一金證券亦獲選為《幸福企業金獎》，肯定第一金融集團致力照護員工、打造幸福職場。

第一金控秉持「厚植誠信治理，邁向永續未來」經營理念，將ESG內化於企業文化，透過企業文化、組織結構、薪資待遇、教育訓練、家庭平衡、孕育措施及職場安全等七大面向，落實多元、公平、共榮職場價值，並以知識力、健康力、永續力、幸福力等四箭齊發，全方位打造性別友善的工作制度與職場環境。

面對瞬息萬變的金融情勢，第一金十分重視人才培育，運用人才評等績效潛力九宮格發掘內部高潛能人才，實施各種職涯發展培訓計畫，透過柯氏評估模式與人力資本投資報酬率，評估同仁訓練完成後在行為態度、工作績效改變及成效。

第一金提供優於法令之生育津貼及生育假別，提供結婚津貼3萬元，生育補助第一胎10萬元、第二胎起每胎15萬元，女性員工懷孕期間除享最高44日全薪安胎假，亦提供孕婦搭乘計程車交通津貼1萬元，並將產假由56日提高為58日，產檢、陪產檢及陪產假由七日提高為八日，均優於現行法令。

2023年起更施行「人工好孕假」二日，女性同仁接受人工生育療程之侵入性治療者可申請且給薪；亦禁止從事對母嬰有潛在危險的工作，並提供員工子女教育獎助金及企業托育合約，打造員工安心生養的職場，近年新生兒出生數、員工留任率、員工敬業度等均不斷攀升。