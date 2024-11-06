快訊

北東仍濕涼 新北石碇今晨16.3度 吳德榮：銀杏不侵台、秋颱共伴偏弱

無視選舉不確定性 美股收高 道指大漲逾400點

第一金永續健康勞動力獲獎

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
第一金控再度榮獲勞動部評選《健康勞動力永續領航企業》，由勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉（右）頒獎，第一金控副總經理李淑玲（左）代表受獎。第一金控／提供
第一金控再度榮獲勞動部評選《健康勞動力永續領航企業》，由勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉（右）頒獎，第一金控副總經理李淑玲（左）代表受獎。第一金控／提供

第一金控（2892）視員工為最大資產，重視DEI（多元、公平、共融）及ESG實踐，為首家導入「ISO 45001職業安全衛生管理系統」驗證之公股金融機構，落實員工照護，承諾消除勞動及就業歧視、實踐工作平權、推動性別平等、同工同酬薪資結構、技能培育及多元福利措施，繼2023年後，今年再度榮獲勞動部職業安全署評選為《健康勞動力永續領航企業》。

同時在1111人力銀行舉辦票選幸福企業活動中，第一金控旗下子公司第一金證券亦獲選為《幸福企業金獎》，肯定第一金融集團致力照護員工、打造幸福職場

第一金控秉持「厚植誠信治理，邁向永續未來」經營理念，將ESG內化於企業文化，透過企業文化、組織結構、薪資待遇、教育訓練、家庭平衡、孕育措施及職場安全等七大面向，落實多元、公平、共榮職場價值，並以知識力、健康力、永續力、幸福力等四箭齊發，全方位打造性別友善的工作制度與職場環境。

面對瞬息萬變的金融情勢，第一金十分重視人才培育，運用人才評等績效潛力九宮格發掘內部高潛能人才，實施各種職涯發展培訓計畫，透過柯氏評估模式與人力資本投資報酬率，評估同仁訓練完成後在行為態度、工作績效改變及成效。

第一金提供優於法令之生育津貼及生育假別，提供結婚津貼3萬元，生育補助第一胎10萬元、第二胎起每胎15萬元，女性員工懷孕期間除享最高44日全薪安胎假，亦提供孕婦搭乘計程車交通津貼1萬元，並將產假由56日提高為58日，產檢、陪產檢及陪產假由七日提高為八日，均優於現行法令。

2023年起更施行「人工好孕假」二日，女性同仁接受人工生育療程之侵入性治療者可申請且給薪；亦禁止從事對母嬰有潛在危險的工作，並提供員工子女教育獎助金及企業托育合約，打造員工安心生養的職場，近年新生兒出生數、員工留任率、員工敬業度等均不斷攀升。

生育補助 第一金控 職場

延伸閱讀

農業ESG STORE上線 農業部攜手企業共創永續

影／超越大陸！德國急缺勞動力 印度在德留學生數量登頂

陸青年就業壓力仍大 9月非在校16-24歲失業率17.6%

川普喊驅逐數百萬無證客 建築業憂人力更缺

相關新聞

壽險全委代操鬆綁 壯大投信…亞洲資產管理中心邁步

亞洲資產管理中心邁步。金管會昨（5）日宣布兩大鬆綁，一，壽險資金以全委帳戶、買利害關係人（或自家）投信發行的ETF，免再...

全委投資鬆綁 壽險金控大贏家

力拚亞洲資產管理中心計畫，金管會昨天宣布兩大利多，首先，將保險業透過全委投資的利害關係人發行的指數股票型基金（ＥＴＦ），...

外資前十月淨匯入 首度衝破兆元…顯示資金動能無虞

金管會昨（5）日公布，10月外資淨匯入32.9億美元，連三月淨匯入，累計前十月淨匯入328.1億美元，以10月底新台幣兌...

9月壽險業總保費「入不敷出」減緩 短期間難扭轉

保發中心昨（5）日公布，9月壽險總保費收入1,875億元，為五個月低點，保險給付2,126億元，為七個月新低，保費現金淨...

壽險業單月轉盈 小賺82億

受9月美國降息，債券殖利率走低及美股走揚，抵銷了台股、匯市逆風，多空拉鋸下，多方略勝一籌，使9月壽險業稅前盈餘82億元，...

第一金永續健康勞動力獲獎

第一金控視員工為最大資產，重視DEI（多元、公平、共融）及ESG實踐，為首家導入「ISO 45001職業安全衛生管理系統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。