第一金緊盯職安 打造綠色職場

為打造安全健康的職場，第一金控（2892）總部大樓於2018年創公股行庫之先，導入「ISO 45001職業安全衛生管理系統」，建置讓員工安心的工作環境，設置職業安全衛生委員會，每季追蹤管理職業安全衛生執行成效，並提報董事會監督管理，職安業務主管薪酬更與管理績效高度連結。

同時，落實達成職業安全與健康保護相關目標，如缺勤率、異常工作負荷促發疾病預防計畫保護比率、健檢屬重大異常者之就診率等，並於永續報告書詳實揭露；另為維護員工身心健康，透過員工敬業度調查傾聽同仁心聲，改善、優化經營管理制度，免費提供員工心理諮詢服務，協助發現並解決身心壓力、職場適應及親子教養等問題。

第一金控亦陸續改造36處自有大樓取得綠建築標章、201處據點獲綠色辦公認證、187處據點進行室內空氣品質自主管理、245處據點辦理辦公室二氧化碳濃度檢測、41處據點設有室內空氣品質即時監測系統、員工餐廳獲環保餐廳認證等，讓員工享有健康的綠色工作環境。

為提升員工向心力，保障員工退休生活，第一金全面開辦員工儲蓄及持股信託，員工參加占比達97％。且於企業授信審查時亦將ESG相關議題納入決策流程，若客戶曾發生侵害勞工權益事件而未改善，則拒絕貸放；且敦促客戶承諾於追求企業永續經營與獲利同時，應重視環境保護、社會公益及遵循國際人權公約有關性別平等、工作權及禁止歧視等規定。

同時將性別平等意識納入核心業務，積極推動微型創業鳳凰貸款協助婦女創業，另推出媚儷鈦金卡、星燦卡等以女性需求為主的信用卡。前往偏鄉及社福機構宣導金融教育時也加入性平觀念。