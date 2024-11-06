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南山勇奪亞洲最佳壽險獎

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
南山人壽董事長尹崇堯（左）致詞時，引用論語「人無遠慮，必有近憂」，替客戶預先評估風險、強化財務保障是南山人壽的強項，將責無旁貸，加快數位及服務轉型，提供更符合時代需求的創新保單。 南山人壽／提供
南山人壽董事長尹崇堯（左）致詞時，引用論語「人無遠慮，必有近憂」，替客戶預先評估風險、強化財務保障是南山人壽的強項，將責無旁貸，加快數位及服務轉型，提供更符合時代需求的創新保單。 南山人壽／提供

亞洲最佳壽險公司在台灣。2024年亞洲保險業獎得獎名單於4日揭曉，指標獎項「年度最佳壽險公司」由台灣的南山人壽抱走，這已是南山人壽繼2022年勇奪「年度最佳健康保險公司」之後，再獲國際金融媒體《Asia Insurance Review》的大獎肯定。

南山人壽董事長尹崇堯前往新加坡領獎時表示，感謝評審看見台灣壽險業的努力，得獎的榮譽是更大責任的開始，南山人壽責無旁貸，會持續將保戶的憂慮與需求，化為一張張的保單保障，作為客戶最堅定的靠山。

南山人壽表示，本次能從眾多保險企業中脫穎而出，關鍵在於，堅守初心以保險本業職能守護保戶及社會，更持續與時俱進，推陳出新，啟動「服務賦能」、「數位賦能」二大核心策略，實踐「好險有南山，健康有靠山」的永續承諾。

尹崇堯致詞表示，感謝評審看見台灣壽險業的努力，更謝謝在各國一起致力為人們抵禦風險的保險企業。在台灣，幾乎每四個人就有一位是南山人壽的保戶，必須替600多萬名保戶想得更多，得獎的榮譽是更大責任的開始，南山人壽責無旁貸，未來會持續將保戶的憂慮與需求，化為一張張的保單保障，作為客戶最堅定的靠山。

在「服務賦能」策略上，南山人壽以多元長照系列商品及創新健康保障商品，提供客戶全方位加值服務，引領國人邁向健康百歲人生。迎向超高齡社會，持續開發多元長照系列商品，並強化失智症保障；而在生育率持續下降，則推出「南山人壽媽咪寶定期保險（MOMMY CARE）」，提供業界首創「不孕症特定試管嬰兒保險金」給付，減輕不孕夫妻費用負擔，此外，針對特定保戶提供「AMH 卵巢功能檢測」，鼓勵女性了解自己的身體狀況。

在「數位賦能」策略上，南山人壽善用保險科技，提升客戶服務創新及理賠精準度，增強數據分析和保險科技應用，提供多元、個人化的產品和數位服務體驗。

保險金 南山人壽 壽險公司

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