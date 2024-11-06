國銀前三季獲利衝4,206億 年增一成寫同期新高

金管會昨（5）日公布，國銀9月稅前盈餘出現衰退，月減56.3億元，降至432.7億元，但前三季稅前盈餘4,206.8億元，仍創歷年同期最高、寫最亮眼成績，較上年同期增加393.4億元或年增10.3％。金融市場樂觀看待，全年獲利將朝創歷史新高目標邁進。

本國銀行獲利三大支柱，分別為利息淨收益、手續費淨收益、投資與其他淨收益三種。銀行局副局長侯立洋指出，今年前三季國銀主要獲利成長動能，以手續費淨收益增加最多，較去年同期增加537.3億元或年增34.9％，無論增加金額或是年增率都是三大支柱最高。

國銀2024年前三季稅前盈餘

三大獲利支柱中，貢獻最多為利息淨收益4,597.7億元，投資及其它淨收益為2,360.8億元，手續費淨收益2,076億元。如果與去年同期相比，手續費淨收益成長最多，投資及其他淨收益居次、較上年同期增加297.8億元或年增率14.4％；利息淨收益年增174.5億元或年增率3.9％。

侯立洋解釋，主要反映資本市場持續看好，金融商品熱銷，挹注金融財富管理手續費收入，另外信用卡以及放款的消金業務手續費收入也同步增加，挹注國銀今年前三季獲利表現。

如果看貢獻度，前三季貢獻最高為國內總分行、獲利貢獻76.4％，其次為海外分行占比12.1％，OBU占比10.3％，大陸地區分行1.1％。

如果與上年同期獲利相比，則全數成長。大陸地區分行前三季稅前盈餘與上年同期相比，大幅增加6.9億元或年增17.3％；海外分行年增70.6億元或年增率16.1％；國內總分行年增298億元或年增率10.2％；OBU年增17.9億元或年增率4.3％。