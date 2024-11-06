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無視選舉不確定性 美股收高 道指大漲逾400點

匯市觀望台幣小貶 收在31.968元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣與美元。 聯合報系資料照
新台幣與美元。 聯合報系資料照

美國總統大選登場，全球屏息以待，國內匯市觀望氣氛濃厚，新台幣匯率昨（5）日貶值0.7分，收在31.968元，總成交量為15.67億美元。

央行外匯局局長蔡烱民昨天分析，從近期市場湧現的「川普交易」看來，若美國前總統川普當選，將帶動美債殖利率走揚、美元走強，並有利比特幣等「川普交易」概念股上漲，但個別股市表現目前「很難講」。

美國總統大選舉行投開票，全球投資人高度矚目，台股昨天歷經上沖下洗、高低震盪逾300點，終場大漲141點，收在23,106點。相較於台股的樂觀氣氛，匯市表現相對淡定，新台幣匯率跟隨主要亞幣走弱，盤中一度貶破32元大關，後在出口商進場拋匯下貶值幅度收斂，終場貶值0.7分，以31.968元作收。

對於川普揚言要對台灣半導體收「保護費」，一旦當選，是否可能衝擊國內股匯表現，蔡烱民回應，川普的說法對產業面的影響會較為顯著，而國內匯市一直以來都受外資進出牽動；過去這幾年，台灣不論是大選或地緣政治影響，主要還是跟隨國際匯市波動，例如美元走強、其他貨幣走弱時，新台幣匯率就跟著走弱，較不受個別因素影響。

台幣匯率 川普 美國

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