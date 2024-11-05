中小型股錢來也！金管會拿掉投信全委10%上限緊箍咒創四贏

為落實亞洲資產管理中心「大投信」計畫，金管會5日宣布，取消投信業接受法人全權委託帳戶投資單一公司不超過其股本10%限制，新制可望年底上路。市場人士預料，新制以國泰、富邦、中國信託、新光、凱基、元大、台新等「有兄弟壽險公司」的投信公司業務受惠最大；若以投資標的來看，績優的中小型台股未來有望獲得更多投信資金活水挹注。

金管會此次鬆綁可為亞洲資產管理中心創造四贏，一是將國內保險資金留在台灣，二是做大投信，三是壯大台灣資本市場，四是讓優秀的主動操作經理人有更大舞台，有育財、育才之效。

據了解，為「大投信」計畫，投信業者向上建議鬆綁全委帳戶投資單一公司10%上限，也建議鬆綁公募基金投資單一公司10%上限，這回金管會先開放的是全委業務，背後原因之一是保險局參考國泰、富邦兩大壽險業者意見。國內壽險公司將資金委由同金控旗下投信公司操作最早案例為國泰人壽，將3,000餘億元資金委由國泰投信操作，是保險資金做大投信的成功案例，據悉，富邦金內部也打算將富邦人壽部分資金轉至富邦投信。

此外，投信業者建議，希望主管機關增加壽險業者將資金轉至投信業全委操作的誘因，進一步鬆綁「壽險資金可以投資的，讓投信也可以投資」，例如投資符合美國Rule 144A規定之債券。

依現行規定，投信接受全委操作所受限制不小，例如接受四大基金買A公司股票、占A公司股本5％，再接受某壽險公司全委即不可超過５％，而當投資標的為資本額30億元以下中小型股，可投資部位容易受到限制，也是目前投信業接受全委業務捉襟見肘的主要原因之一。業者認為，取消限制後，將大幅增加操作彈性。

投信業者表示，在取消全委單一公司投資上限10%後，希望主管機關未來也能鬆綁公募基金的限制，尤其在開放主動式ETF之際，隨著ETF規模日益茁壯，公募基金日後亦將遇到上限問題，可考慮將主、被動基金分開計算，或將10%上限提高。除拿掉投資單一公司投資上限外，希望立法院可通過基金架構REITs、財政部可同意給予「台灣投資儲蓄帳戶（TISA）」與勞退自選稅負誘因。