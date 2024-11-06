9月壽險業總保費「入不敷出」減緩 短期間難扭轉

保發中心昨（5）日公布，9月壽險總保費收入1,875億元，為五個月低點，保險給付2,126億元，為七個月新低，保費現金淨流出251億元，低於前一個月的552億元，顯示保費「入不敷出」情況已有緩解。

保發中心資料顯示，今年2月以來，壽險業保費已連八月「入不敷出」，累計今年前九月，總保費收入為1兆7,392億元，但保險給付達2兆322億元，保費現金淨流出2,930億元。

對此，壽險業高層表示，「雖然9月總保費收入低於總給付251億元，但加上利息收入後，仍足以支應保險給付」，不致產生流動性問題。

壽險總保費收入與給付差額

壽險業高層表示，今年第3季利息收入若以第2季的2,180億元估算，9月壽險約有727億元的利息收入入帳，累計今年前九月，利息收入估計約有6,483億元，因此，加計利息收入後，今年前九月，壽險業現金呈淨流入3,553億元。

保發中心統計顯示，9月保險給付件數高達487.2萬件，寫下今年以來的最高紀錄。

對此，壽險業高層表示，今年9月給付件數與4月的484.2萬件、6月的486萬件大致相當，今年前九月，平均給付件數為456.8萬件。

壽險業高層分析，壽險業面臨國際制度接軌與商品轉型關鍵期，估計短時間內保費「入不敷出」情況難以扭轉，主要關鍵是美國聯準會雖已啟動降息，但美元利率仍居高不下，美元保單仍有不少解約，但相較於前兩年，情況已明顯緩解。

壽險高層認為，以整體業界而言，保費收入低於給付的情況恐延燒至明年，但「大家對這個常態已經習慣了，且壽險業有豐厚的投資利息收入挹注，不會有特別影響」。

另一家壽險業高層表示，壽險業因接軌而推動商品轉型，本來就會導致壽險保費收入減少，保費「入不敷出」情況暫時難以改善，屬於接軌前須面臨的「陣痛期」，業界對此已經有心理準備。