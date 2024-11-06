外資前十月淨匯入 首度衝破兆元…顯示資金動能無虞

金管會昨（5）日公布，10月外資淨匯入32.9億美元，連三月淨匯入，累計前十月淨匯入328.1億美元，以10月底新台幣兌美元收盤價32.031元換算，總金額達新台幣1兆510億元，首度衝破兆元大關，改寫同期新高。

一般預料，若11、12月外資未有大幅淨匯出，全年淨匯入額可望改寫史上新高。全年淨匯入史上新高是2023年，當時全年淨匯入額達295億美元。

也因外資連續三個月淨匯入，推升外資累積餘額攀升到2,783.1億美元高點，等於外資在台已投資新台幣8.91兆元，蓄勢突破9兆元大關，顯示外資仍看好台股，台股後市資金動能無虞。

外資今年以來淨匯出入概況

據金管會統計，累計前十月外資大舉賣超台股新台幣4,482.7億元（上市櫃公司合計），為2011年同期第四大累計賣超金額，同期外資淨匯入、卻又大賣超台股，到底外資是走還是留？

財金官員說，9月美國降息、11月逢美國總統大選，全球股市波動加劇，外資對台股轉趨保守，可能賣超先獲利了結後先匯出，再淨匯入本金。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

換言之，外資淨匯入本金增加，但賣超獲利後的盈餘有淨匯出，所以反映在央行及賣超台股的數字上。

中央銀行昨日公布10月外匯存底為5,768.46億美元，月減10.83億美元，連兩月下滑。央行外匯局長蔡烱民說明，10月主要貨幣對美元貶值使外匯存底減少，並抵銷掉投資運用收益，為外匯存底減少主因。據央行統計，今年10月底，外資持有國內股票及債券等新台幣資產合計為8,443億美元，約當外匯存底146%，兩者均寫下歷史最高紀錄。

蔡烱民說明，外資持有新台幣資產飆高，主因外資本金為淨匯入，同時買超台股390億元；10月外資持有新台幣資產約當外匯存底比重也維持在歷史最高水準。回顧10月，國內匯市表現平穩、外資持有新台幣資產創高，反映外資對股市仍抱持信心，特別是全球股市在10月回溫，而台股又是以科技股為主，與美國那斯達克指數連動，當時美國部分企業財報不錯，產生激勵效果。

法人說，台灣經濟在第4季有基期壓力，如資通訊出口進入高基期，但也因電子零組件等各廠商謹慎管控庫存有所支撐，市場預期台灣經濟成長率將在未來兩季因基期壓力趨緩，但仍有三利多支撐。

一是內需消費穩健，二是產業分歧，三是存貨穩定，支撐台灣經濟穩定也一定程度提供股市基本面保護。證期局官員則持續強調，9月底上市櫃公司累計營收31.4兆元、年增12%，顯示台股基本面穩健。

金管會昨公布10月最新外資數字，顯示外資轉趨謹慎，10月擴大淨匯入32.9億美元，較9月淨匯入15.4億美元倍增，顯示外資看好台股後市。