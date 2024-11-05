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壽險全委自家投信買 ETF、投信代操買股 金管會解禁了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

亞洲資產管理中心邁步。金管會宣布兩大鬆綁，一、壽險資金以全委帳戶、買利害關係人（或自家）投信發行的ETF，免再計入該壽險公司業主權益（淨值）60%，二、取消投信業全委代操買股限該公司股本10%的緊箍咒，以壽險型金控受惠大，全將在年底前上路。

此政策有兩大效益，一、壽險資金可委託利害關係人投信代操投資ETF，如國壽全委國泰投信，二、擴大投信全委業務與操作彈性，依此快速壯大投信資產管理規模，達成「大投信」計畫。

金管會主委彭金隆推動台灣成為亞洲資產管理中心，喊「大投信」計畫，大型壽險金控高層建議，解除投信業代操限制，讓自家壽險資金可委託自家投信代操，可快速壯大投信資產管理規模。

依現行規定，一、壽險業以全委帳戶買利害關係人發行的ETF，超過每一基金已發行受益憑證總額10%者，得計入該壽險公司業主權益60%，二、投信接受全委代操，與旗下每一基金投資任一公司股票，也各限該公司股本10%。

第一項是指說，例如國壽一部份資金全委給國泰投信買00878（國泰永續高股息），超過00878一成的部分，過去要計入國壽淨值60%，如今免再計入；依此可引導同集團的子壽險資金，可委託自家投信代操。

保險局副局長蔡火炎說，利害關係人不限同金控下投信發行ETF，利害關係人投信的ETF都可以。

第二項則是指，例如A投信接受十家公司全委買了甲公司9%持股，但當自家A壽險也想委託A投信買甲公司2%，過去就會因超限而無法買了；這次鬆綁後，A投信仍可接自家壽險全委單，商機不流失。

證期局主秘尚光琪說，過去投信全委代操投資單一公司10%限制，是擔心投信利用全委帳戶影響公司股價，這次解禁有三大主因，一、國外並未有相關限制，二、若投信利用全委資金影響股價，會有監視制度，三、公會有完整全委操作規定也納入各投信內控，認為不再需要透過法規來設限。

金管會預告「保險業與利害關係人從事放款外的交易管理辦法」、及「投信顧經營全委業務管理辦法」，將上述兩大限額鬆綁，今年底前上路，鬆綁後有助留財引資、壯大投信業者。

ETF 國泰 壽險公司

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