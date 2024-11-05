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MSCI 季度調整 鈊象、健策、嘉澤3檔納入機率高

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

本輪MSCI季度調整於台北時間 11 月 7 日凌晨公布結果，並於 11月25日尾盤生效，根據統一投顧研究部最新報告指出，依近一季台股表現、個股的自由流通率(Free Floating)與市值排名的變動做出預測，台股權重調整預期小升，鈊象（3293）、健策（3653）、嘉澤（3533）納入機率高。

根據統一投顧的看法， 2024年10月台灣加權指數及MSCI台灣指數表現位於新興市場前段，且外資10月份轉為買超台股，預估於此次季度調整中，研判台股權重小幅調升。

觀察MSCI已公布截至9月30日之權重變化，台灣加權指數第3季經歷8月初劇烈震盪，指數一度跌破2萬點整數關卡，上下震盪超過4000點，且外資第3季賣超台股5800億元，讓台灣權重由前次調整後的19.01%下降至17.57%。

不過，回顧2024年10月新興國家股市的表現，以台灣加權指數、泰國指數、印尼指數表現較佳，台灣加權指數表現位於新興市場前段；MSCI台灣指數上漲4.5%，位居新興市場之首。考量台灣加權指數及MSCI台灣指數表現強勢，且外資10月轉為買超台股，預估於此次季度調整中，研判台股權重小幅調升。

在個股的刪增方面，以鈊象、健策、嘉澤納入MSCI成分股機會高 。因回顧至2024年10月底個股的表現，市值排名居前100名，自由流通比率高，且尚未納入MSCI成分股的個股有：鈊象、健策、嘉澤、致茂（2360）、信驊（5274）等。考量市值變化及落後成分股抽換，預估鈊象、健策及嘉澤在此次的季度調整中納入成分股的機會較高。

值得留意的是，華邦電（2344）、臻鼎-KY（4958）市值排名落後，需提防遭移除的風險。統一投顧觀察市值排名落的華邦電及臻鼎-KY，其中華邦電外資持股比率較上季持續下降，因而必須提防本次有遭到移除的風險。

MSCI 台股

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