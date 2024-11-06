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國壽建綠色生態圈 奪AIIA最佳永續獎

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰人壽榮獲亞洲保險業獎「最佳永續」大獎，由副總經理凃薏如於新加坡頒獎典禮代表受獎。 國泰人壽／提供
國泰人壽榮獲亞洲保險業獎「最佳永續」大獎，由副總經理凃薏如於新加坡頒獎典禮代表受獎。 國泰人壽／提供

第28屆「亞洲保險業獎（Asia Insurance Industry Awards，簡稱AIIA）」4日晚間於新加坡舉行頒獎典禮，國泰人壽從眾多亞洲傑出保險業者中脫穎而出，憑藉從投資（Investment）、營運（Operation）、科技（Technology）三維度建立綠色生態圈，發揮綠色金融影響力指標關鍵，勇奪「最佳永續」大獎，為亞洲地區唯一獲獎、亦是國壽第三度獲得此項殊榮，穩坐亞洲保險業永續標竿。

今年國泰人壽獲獎的關鍵，在於積極推動數位化減碳機制，落實國泰「綠色與數位雙軌轉型」策略，將商辦租賃轉型為「綠色租賃方案」帶動公司轉向多角化永續發展；2022年起推出「hub新型態辦公服務」，結合「Green as a Service國泰碳管理平台」透過系統化管理，提供準確、完整且可靠的溫室氣體排放數據，協助承租戶取得與使用綠電，助力淨零碳排，為本次獲獎重要亮點。

為推動永續金融發展，國泰人壽除將ESG議題納入營運與投資決策過程，亦積極與企業進行氣候議合，檢視2023年度績效，與國內外投資人共同合作參與七個國際倡議組織／活動，以及一對一與79家企業議合，累計213項次溝通。同時遵循國際氣候與自然相關倡議，於2023年成為首批參與Nature Action 100業者，呼籲企業共同對自然與生態多樣性採取實際行動帶動產業淨零轉型，邁向低碳經濟。

此外，國泰人壽也落實到自身營運，透過全面性導入綠電達到營運碳排減量目的，至2023年綠電使用量逾627萬度，綠電使用比例占11.7%，成功超越10%的目標；並將再生能源使用與營運碳排放量等指標，納入公司總經理及企業永續小組執行幹事一年度KPI，強化氣候目標管理力道。

「亞洲保險業獎」由亞太地區專業金融媒體《Asia Insurance Review》（簡稱AIR）舉辦，國泰人壽自2019年起，已連續六年獲得「最佳壽險業者」、「最佳永續」、「最佳數位保險」及「最佳科技創新」等獎項。國泰人壽聚焦「氣候、健康、培力」三大主軸，守護陪伴800萬名保戶，發展重心從消費者端出發逐步擴及至企業綠色金融服務，並滾動式調整因應氣候變遷、社會所需策略，與永續做好最佳連結發揮企業影響力。

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