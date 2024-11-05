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壽險業前九月賺近3000億元 全年獲利可以撐住嗎？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

受9月美國降息，債券殖利率走低及美股走揚，抵銷了台股、匯市逆風，多空拉鋸下，多方略勝一籌，使9月壽險業稅前盈餘82億元，較上月虧轉盈，累計前九月稅前盈餘2939億元，市場預期，10月台幣回貶又持續降息，這兩大利多料可穩住壽險業獲利。

法人說，9月美國正式降息兩碼，11月至少再降息一碼，台美利差縮減將有助壽險業CS傳統型避險成本下降，美國長天期公債殖利率下滑有助壽險金控海外評價損失減少，並增加2024年金控配息能力。

但潛在隱憂是美元指數轉弱將造成台幣升值壓力擴大，壽險業全年避險成本將回升到1~1.5%，恐壓抑全年獲利空間。

金管會公布9月保險業獲利、淨值和匯兌成本。上半年受惠全球股市齊揚，首季賺960億元、第二季賺1185億元，但8月逢台幣狂升而大虧，使第三季僅賺794億元，累計前九月稅前盈餘2939億元，年增68%。

保險局副局長蔡火炎說，前九月壽險業獲利年增1192億元，主因是淨投資增加1438億元，業務承保損失增加127億元、營業費用也增加103億元，因淨投資收益彌補了承保和營業費用，使前九月獲利仍持穩。

9月底壽險業淨值小幅回落到2兆6,747億元，月減26億元，官員說，主因是台股月減0.2%、國外投資收益也僅小幅增加，使整體淨值略減。

9月台幣小幅升值，業者避險比率又重回70%高檔，使9月單月避險成本321億元，再度站回300億元大關，累計前九月避險成本2,933億元，仍是史上同期新高。

也因9月台幣走升0.9%，9月壽險業海外投資完全不避險情況下，出現匯兌損失1247億元，即便業者拿了170億元外匯準備金沖抵，仍敵不過高漲避險成本，使9月淨匯兌損失448億元是今年單月次高，累計前九月淨匯兌損失2244億元，較去年同期淨匯兌損失807億元，年增了1.78倍。

台幣 壽險業

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