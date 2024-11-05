台幣匯率升值吃掉獲利 整體壽險業9月僅獲利82億元

金管會今日公布最新的保險業獲利及匯兌損益，統計數據顯示，由於9月仍有台幣匯率升值的陰霾，另外又有海外債券投資評價損失的衝擊，使得全體壽險業雖然在9月從8月的虧損142億元轉虧為盈，但在9月單月獲利仍只有82億元。

統計也顯示，因為9月的台幣匯率升值，加上避險成本也增加，因此整體匯兌損失較8月還再增加448億元。其中，光是兌換損益，亦即外幣資產或負債因匯率變動產生的評價及處分損益，在9月就有1247億元的損失，另外，避險工具換匯成本亦在300億元以上的水準，為321億元，不過避險工具損益則回升950億元、外價準備金的提存也減少170億元，最後9月單月的整體匯兌損失為448億元。

保險局統計顯示，業務承保損失634億元，其實比前面幾個月都小，不過淨投資利益為826億元遠低於上半年的水準，另外營業費用107億元，因此總獲利結果仍未回到上半年動輒單月獲利數百億元的高點。此外，今年壽險業的股票投資重點，已從以股利配發為主，轉為資本利得實現，因此第三季的壽險業投資獲利，受股利配發挹注沒有去年來得顯著。

保險業業主權益113年9月底為2兆8234億元，較去年同期增加7368億元或35.3%。其中壽險業業主權益為2兆6747億元，較去年同期增加7101億元或36.1%，保險局副局長蔡火炎分析，原因在於金融資產部位評價增加4703億元，以及1998億元稅前利益；產險業業主權益為1487億元，較去年同期增加267億元或21.9%，因為承保損益增103億元，及現增因素帶動。

合計今年前三季，保險業稅前損益113年9月底為3160億元，較去年同期增加1289億元、增幅68.9%。其中壽險業稅前損益為2939億元，較去年同期增加1192億元、68.2%；產險業稅前損益為221億元，較去年同期增加97億元或78.2%，承保損益增加103億元。

保險局也分析，今年前三季，截至9月底新台幣兌美元匯率相對於112年底貶值幅度為2.89%，目前業者的避險率約在70%，壽險業外匯價格變動準備金累積餘額為1577億元，較112年底增加657億元，113年9月底壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動之影響合計數為-2244億元，同期間壽險業國外投資淨利益為6378億元，而國內投資淨利益方面，壽險為4522億元，國外為6378億元，外價金變動則為減少657億元；而產險業9月底業務承保淨益476億元，財務投資淨益為88億元。