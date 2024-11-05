最強前十月！外資累計淨匯入首破兆元 全年可望飆新高

金管會公布，10月外資淨匯入32.91億美元，已連續三個月淨匯入，累計前十月淨匯入328.14億美元，約折合1兆510億元新台幣（以10月底台幣對美元收盤價32.031元估算）首度衝破兆元大關，更改寫史上同期新高紀錄。

若後續11~12月這兩個月外資未有大幅淨匯出，全年淨匯入額可望改寫史上新高。全年淨匯入史上新高是2023年，當時全年淨匯入額是295億美元。

也因外資連續三個月淨匯入，推升外資累積餘額攀升到2,783.1億美元高點，等於外資在台已投資8.91兆元台幣，即將突破9兆元大關，顯示外資仍看好台股，台股後市資金動能無虞。

但若以外資買賣超數字來看，據金管會統計，累計前十月外資卻大賣超台股4,482.7億元台幣（上市櫃公司合計）寫2011年同期第四大累計賣超金額，同期外資淨匯入、卻又大賣超台股，到底外資是走還是留？

財金官員說，9月美國降息、又11月逢美國總統大選，全球股市波動加劇，外資對台股轉趨保守，可能賣超先獲利了結後先匯出，再淨匯入本金。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

換言之，外資淨匯入本金增加，但賣超獲利後的盈餘有淨匯出，所以反映在央行及賣超台股的數字上。

法人說，台灣經濟在第四季有基期壓力，如資通訊出口進入高基期，但也因電子零組件等各廠商謹慎管控庫存有所支撐，市場預期台灣經濟成長率將在未來兩季因基期壓力趨緩，但仍有三利多支撐。

一是內需消費穩健，二是產業分歧，三是存貨穩定，支撐台灣經濟穩定也一定程度提供股市基本面保護。證期局官員則持續強調，9月底上市櫃公司累計營收31.49兆元、年增12%，顯示台股基本面穩健。

金管會公布10月最新外資數字。據數據顯示，今年首季外資淨匯入152億美元，第二季也淨匯入了170億美元，第三季轉小幅淨匯出27.38億美元，顯示外資轉趨謹慎，10月擴大淨匯入32.91億美元，是9月淨匯入15.4億美元的兩倍，顯示外資看好台股後市。