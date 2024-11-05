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拚亞洲資產管理中心…金管會祭兩大鬆綁 壽險型金控受惠最被看好

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
拚亞洲資產管理中心金管會今日再作二大鬆綁 壽險型金控受惠最被看好。圖/本報資料照片
拚亞洲資產管理中心金管會今日再作二大鬆綁 壽險型金控受惠最被看好。圖/本報資料照片

拚亞洲資產管理中心計畫，金管會今日放送二大利多，其一，把保險業透過全委投資的利害關係人發行的指數股票型基金，即ETF，超過10%的部分，不用再計入保險法規定所有利害關係人總投資不得超過淨值（業主權益）60%的規定，其二，投信業者旗下全部的全委投資帳戶投資單一公司不得逾該公司股份10%的上限取消，對此市場解讀，受惠最大的將是大型壽險型金控旗下的投信及壽險公司

上述的保險業投資ETF，幾乎9成以上都以債券型ETF為主，據金管會統計，國內全體壽險業者的債券型ETF總投資部位已高達1.7兆，一旦上述規定鬆綁，壽險公司若要再加碼投資債券型ETF，就可借道投信業者的全委投資來進行，而以現在大型金控旗下的壽險公司都以委託自家投信為主的習慣來看，法規鬆綁之後最大的贏家是大型壽險金控，一方面壽險業者可續買海外債券ETF空間更大，在投資上更有匯率避險空間，另一方面投信業者也有更多業務上門。

舉例來說，C人壽自己的投資部去買，算10%的利關人交易限額，但若委託C人壽的同一集團C投信來買ETF，則C投信所買的這個ETF，就不會計入這個利關人交易限額之內。不過蔡火炎表示，不見得壽險公司一定都會找同一集團的投信，也有可能跨金控找其他的投信業者，必須看該投信的操作績效而定。

至於鬆綁投信業者的全委帳戶對單一公司的投資總額，可不再受該公司在外股份10%限制，投信業者則指出，這種情況同樣以大型金控旗下的壽險及投信公司最為受惠，舉例來說，某投信業者同時代操勞退及退撫，但這時自家壽險公司也來全委時，若要一起買一檔熱門股票，這時很容易就對10%的上限「碰壁」，但這時金管會鬆綁之後，投信就不用傷腦筋，到底不同的代操帳戶要各買多少該檔熱門股。

不過，另一方面由於開放10%的限制，因此未來投信業者對於熱門股族群，例如AI股集中買股的空間就更大，業者指出，這時有可能會發生更強的「吸金」效果，也會使「強者更強」，但其他較弱勢的股票，被排擠的程度更大。

至於會否發生公司經營權之爭，投信業者的決定權更大？投信業者則認為不至於，一位業界高層指出，全委開放之後，如何投票仍要依照委託人的指示，況且，即使投信業者這裡的10%取消，但壽險公司本身依保險法146條所規定的投資單一股票不得超過10%的限制仍在，因此，該法規對投信業者的「擴權效果」仍有限。

ETF 壽險公司

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