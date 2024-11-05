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引資+大投信！投信業全委代操買個股 10%緊箍咒沒了
亞洲資產管理中心的「大投信」計畫邁首步。金管會5日宣布，取消投信業接受國內外機構法人以全權委託帳戶，投資任一公司股票限該公司股本10%的緊箍咒，此舉可引導壽險資金委託投信代操，擴大投信全委與操作彈性，預計年底前上路。
金管會主委彭金隆推動台灣成為亞洲資產管理中心，喊「大投信」計畫，大型壽險金控高層建議，解除投信業代操限制，讓自家壽險資金可委託自家投信代操，可快速壯大投信資產管理規模。
依現行規定，投信接受全委代操，與旗下每一基金投資任一公司股票，各限該公司股本10%。
例如A投信接受十家公司全委買了甲公司9%持股，但當自家A壽險也想委託A投信買甲公司2%，就會因超限而無法買了，只能把單子轉給其他投信，自家投信眼睜睜看著全委單子流失。
金管會預告「投信顧經營全委業務管理辦法」，第一步先取消投信接受全委代操投資任一公司限10%持股，年底上路；下一步則再評估鬆綁基金投資任一公司股票也限10%的禁令。
證期局主秘尚光琪說，過去投信全委代操投資單一公司10%限制，是擔心投信利用全委帳戶影響公司股價，這次解禁有三大主因，一、國外並未有相關限制，二、若投信利用全委資金影響股價，會有監視制度，三、投信顧公會有完整全委操作規定也納入各投信業內控，認為不再需要透過法規來設限。
媒體擔心，一旦刪除10%緊箍咒，是否可讓有心人士趁機透過全委帳戶狙擊，引發公司經營權之爭？
尚光琪說，就算維持這10%限制，有心人士依舊可透過多家投信，以化整為零的方式來做，關鍵是這些經營權之爭，都會回到股市監視制度和投信內稽內控制度。
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