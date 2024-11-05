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川普若重返白宮會衝擊國內股匯市嗎？央行外匯局長這麼說

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
央行。圖／聯合報系資料照片
央行。圖／聯合報系資料照片

美國總統大選登場，全球屏息以待，國內匯市觀望氣氛濃厚，新台幣匯率5日貶值0.7分，收在31.968元，總成交量為15.67億美元。央行外匯局局長蔡烱民分析，從近期市場湧現的「川普交易」看來，若美國前總統川普當選，將帶動美債殖利率走揚、美元走強，並有利比特幣等「川普交易」概念股上漲，但個別股市表現目前「很難講」。

美國總統大選舉行投開票，全球投資人高度矚目，台股歷經上沖下洗、高低震盪逾300點，終場大漲141.4點，收在23,106.79點。相較於台股的樂觀氣氛，匯市表現相對淡定，新台幣匯率跟隨主要亞幣走弱，盤中一度貶破32元大關，後在出口商進場拋匯下貶值幅度收斂，終場貶值0.7分，以31.968元作收。

對於川普揚言要對台灣半導體收「保護費」，一旦當選，是否可能衝擊國內股匯表現，蔡烱民回應，川普的說法對產業面的影響會較為顯著，而國內匯市一直以來都受外資進出牽動；過去這幾年，台灣不論是大選或地緣政治影響，主要還是跟隨國際匯市波動，例如美元走強、其他貨幣走弱時，新台幣匯率就跟著走弱，較不受個別因素影響。

蔡烱民指出，今年9月、10月以來，金融市場陸續調整看法，匯市已大致反應美國大選影響，隨著美國選舉落幕、政治不確定性減少，投資人將轉向關注美國的經濟基本面與企業財報表現。

對於美國總統大選結果，蔡烱民說，「目前還很難說誰會當選」，即使入主白宮的新任總統出爐，還得看能否全面執政，才有機會實踐政策。

台幣匯率 川普 美國大選

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