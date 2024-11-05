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外資對股市仍具信心！央行：外資10月持有新台幣資產飆歷史新高

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行5日公布，10月外匯存底為5,768.46億美元，月減10.83億美元。 （聯合報系資料庫）
中央銀行5日公布，10月外匯存底為5,768.46億美元，月減10.83億美元。 （聯合報系資料庫）

中央銀行5日公布，10月外匯存底為5,768.46億美元，月減10.83億美元，連兩月下滑；央行外匯局局長蔡烱民說明，10月主要貨幣對美元貶值使外匯存底減少，並抵銷掉投資運用收益，為外匯存底減少主因；另外，根據央行統計，今年10月底，外資持有國內股票及債券等新台幣資產合計為8,443億美元，約當外匯存底146%，兩者均寫下歷史最高紀錄。

蔡烱民指出，10月美元指數上漲3.17%，主要亞幣對美元清一色貶值，日圓與澳幣分別重挫7.1%與5.34%，歐元貶幅3.05%，加幣、英鎊與人民幣匯率貶幅均逾2%，新台幣匯率僅貶值1.27%、仍相對穩定。

央行今天同步公布，10月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計8,443億美元，較前一個月增加295億美元並創歷史新高，約當外匯存底146%，同樣為歷史最高水準，並較前一個月增加5個百分點。

蔡烱民說明，外資持有新台幣資產飆高，主要原因是外資本金為淨匯入，同時買超台股390億元；10月外資持有新台幣資產約當外匯存底比重也維持在歷史最高水準。回顧10月，國內匯市表現平穩、外資持有新台幣資產創高，反映外資對股市仍抱持信心，特別是全球股市在10月回溫，而台股又是以科技股為主，與美國那斯達克指數連動，當時美國部分企業財報不錯，產生激勵效果。

蔡烱民說明，外資10月本金持續淨匯入，但央行統計的現金流量基礎，加計盈餘與股利後，10月為淨匯出約20億美元。

根據各國公布的最新數據，10月台灣外匯存底僅次於中國大陸、日本、瑞士與印度，排名全球第五大。

央行提供資料顯示，中國大陸9月外匯存底3兆3,164億美元、蟬聯冠軍；日本外匯存底1兆979億美元居次；瑞士外匯存底8,478億美元、奪第三；印度10月25日外匯存底為5,938億美元，領先台灣、排第四。

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