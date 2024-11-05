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川普影響 央行：金融市場過去2個月都在反映這件事

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
央行看美國大選對股匯市的影響：過去2個月金融市場陸續在反應。圖／聯合報系資料照
央行看美國大選對股匯市的影響：過去2個月金融市場陸續在反應。圖／聯合報系資料照

美國大選競爭激烈，民調互有輸贏但大多在誤差範圍內，金融市場就怕開票時間拉太久，恐增加意外發生的機會。中央銀行外匯局長蔡烱民表示，過去這2個月的金融市場，大致上就是在反映美國大選這項變數，例如公債殖利率從3.8％左右，一直走升4.38％，又回跌至4.28％，波動較大，選後沒有政治不確時定因素後，波動就會變小，回歸到反映基本面。

蔡烱民表示，兩黨候選人支持度相當，選戰激烈，從近期股債市的波動看得出來Trump Trade，預期川普勝選的話，就是公債殖利率走升，美元相對強勁，但股市就要看個別表現，而比特幣則會更受矚目。

美國大選起跑以來，股債市都受到大選氛圍及政黨候選人提出的政見所影響，蔡烱民說，經過9月、10月這段時間以來的調整，感覺大致上已經反應的差不多了，「除非大選後引發更不確定的事情」，若無引發更不確定的事情，他認為大選影響資本市場波動大致上就是這樣，未來市場可回歸關注經濟數據表現及基本面。

蔡烱民同時認為，兩黨及候選人的政見也不見得真正完全落實，且國會是否能完全執政也是變數，這真的要看到最後，目前為止還沒有辦法確定。

川普念茲在茲要跟台灣科技業收保護費，萬一川普勝選，對台灣股匯市有何影響？蔡烱民表示，川普要跟台灣科技業收保護費應該是屬於產業層面，對新台幣匯市就算有衝擊，也是間接而非直接，川普提出的政見對台幣匯率最大的影響「還是來自於川普讓美元走強還是走弱」，台灣匯市再去反映國際匯市。

蔡烱民說，國際匯市的表現，大致上就是美元走強，其他大部分貨幣就走弱；美元走弱，其他大部分貨幣就會走強，台幣匯率就是跟著走弱或走強，國際美元強弱對新台幣匯價的影響比較大，10月以來到最近，台幣匯價相對穩定，顯然大家都在觀望，等待美國大選結果。

台幣匯率 川普 美國大選

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