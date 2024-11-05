快訊

選前賀、川民調緊咬！美國大選正式投票 紐時：贏家不排除「決定性大勝」

將「完全執政」？衛報分析數據：共和黨可能一口氣贏得白宮與參眾兩院

10月外匯存底連2降 外資持有新台幣資產規模創高

中央社／ 台北5日電
央行今天公布的10月外匯存底連2降。示意圖／聯合報系資料照片
央行今天公布的10月外匯存底連2降。示意圖／聯合報系資料照片

央行今天公布的10月外匯存底連2降，不過隨著台股登高，外資持有新台幣資產規模衝上8443億美元、改寫歷史新高紀錄，約當外匯存底占比維持在146%的歷史高點。

央行今天公布10月底外匯存底金額為5768.46億美元，月減10.83億美元，呈現連2月下滑。央行外匯局局長蔡烱民說明，10月外匯存底變動有兩大因素，外匯存底投資運用收益入袋是正面推力，但主要貨幣對美元貶值，折計美元後，金額減少，導致外匯存底縮水。

央行同步公布，10月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計8443億美元，約當外匯存底146%。其中，外資持有新台幣資產寫下新高紀錄，雖然外匯存底規模成長、分母變大，約當外匯存底占比仍維持在歷史新高水準。

蔡烱民表示，外資持有新台幣資產創高，反映外資對股市抱持信心，畢竟全球股市10月都有回溫，而台股以科技股為主，與美國那斯達克指數連動，當時美國部分企業財報不錯，有激勵效果。

至於10月匯市表現，雖然美元走揚，新台幣在亞幣當中相對有撐，蔡烱民說明，10月新台幣匯市供需大致平衡，原因包含外資以調節為主，沒有劇烈動作，加上股市反彈，反映至匯市便相對平穩，以及出口商結匯力道較大等因素。

媒體追問，是否也與外資多透過換匯交易（SWAP）進出，對匯市影響較小有關，蔡烱民則說，今年中確實SWAP與遠期外匯金額較高，但近期變動不大。

外資 新台幣

延伸閱讀

首檔結合AI+優息台股ETF「00962」 預計11月14日開募

美選後台股多半大漲 川普若上有利傳產

英業達營收／10月646.85億元、年增60% 2利多帶動、續創高

台股漲141點收23,106點 台積電收1,050元漲10元

相關新聞

川普影響 央行：金融市場過去2個月都在反映這件事

美國大選競爭激烈，民調互有輸贏但大多在誤差範圍內，金融市場就怕開票時間拉太久，恐增加意外發生的機會。中央銀行外匯局長蔡烱...

外資對股市仍具信心！央行：外資10月持有新台幣資產飆歷史新高

中央銀行5日公布，10月外匯存底為5,768.46億美元，月減10.83億美元，連兩月下滑；央行外匯局局長蔡烱民說明，1...

10月外匯存底連2降 外資持有新台幣資產規模創高

央行今天公布的10月外匯存底連2降，不過隨著台股登高，外資持有新台幣資產規模衝上8443億美元、改寫歷史新高紀錄，約當外...

台新投信董事長鄭貞茂看2025年經濟趨勢 降息和AI最明確

台新投信董事長鄭貞茂上任後，今天首度在媒體前公開現身。展望2025年全球經濟情勢，他表示雖然變數很多，但有兩大趨勢十分明...

金管會督導…虛擬資產業防詐 績效將納評比

金管會主委彭金隆昨日出席二○二四金融科技趨勢論壇時表示，已經成立防詐小組，集中力量強力督導，呼籲金融業跟虛擬資產（ＶＡＳ...

台幣上沖下洗 央行進場調節守32關

美國總統大選在即，市場不確定性高，新台幣上沖下洗，盤中一度強升1.29角，午盤過後卻因投信、外資買美元，新台幣翻貶，後在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。