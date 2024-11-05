10月外匯存底連2降 外資持有新台幣資產規模創高

央行今天公布的10月外匯存底連2降，不過隨著台股登高，外資持有新台幣資產規模衝上8443億美元、改寫歷史新高紀錄，約當外匯存底占比維持在146%的歷史高點。

央行今天公布10月底外匯存底金額為5768.46億美元，月減10.83億美元，呈現連2月下滑。央行外匯局局長蔡烱民說明，10月外匯存底變動有兩大因素，外匯存底投資運用收益入袋是正面推力，但主要貨幣對美元貶值，折計美元後，金額減少，導致外匯存底縮水。

央行同步公布，10月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計8443億美元，約當外匯存底146%。其中，外資持有新台幣資產寫下新高紀錄，雖然外匯存底規模成長、分母變大，約當外匯存底占比仍維持在歷史新高水準。

蔡烱民表示，外資持有新台幣資產創高，反映外資對股市抱持信心，畢竟全球股市10月都有回溫，而台股以科技股為主，與美國那斯達克指數連動，當時美國部分企業財報不錯，有激勵效果。

至於10月匯市表現，雖然美元走揚，新台幣在亞幣當中相對有撐，蔡烱民說明，10月新台幣匯市供需大致平衡，原因包含外資以調節為主，沒有劇烈動作，加上股市反彈，反映至匯市便相對平穩，以及出口商結匯力道較大等因素。

媒體追問，是否也與外資多透過換匯交易（SWAP）進出，對匯市影響較小有關，蔡烱民則說，今年中確實SWAP與遠期外匯金額較高，但近期變動不大。