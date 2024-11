台灣人壽勇奪2024亞洲保險業獎 年度最佳AI創新獎

AI成就國際按讚。中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險公司(簡稱「台灣人壽」)數位創新持續突破,今年以「高齡錄音AI智能質檢」榮獲2024亞洲保險業獎(Asia Insurance Industry Awards 2024)「亞洲年度最佳AI創新獎」(AI Initiative of the Year in Asia),為亞太地區唯一贏得此獎項殊榮的臺灣壽險公司。

「亞洲保險業獎」由國際專業金融媒體《Asia Insurance Review》主辦,每年吸引逾百家各國頂尖保險業競逐獎項,台灣人壽領先業界2023年首創「高齡錄音AI智能質檢」,以客戶為中心解決痛點,導入AI智能學習,業務員與客戶對答內容可即時線上驗證、糾錯,提高錄音成功率,避免多次錄音打擾客戶,大幅提升高齡客戶保險服務品質,更成功提升後台覆審效率,同時達成風險管控及體貼客戶雙重效果,未來還將擴展至電訪、客服機器人,透過有溫度的數位力,展現公平待客、普惠金融精神。

台灣人壽數位轉型屢獲國內外肯定,「高齡錄音AI智能質檢」卓越語音智能技術及服務體驗,不僅「亞洲保險業獎」評審青睞,更贏得保險業亞洲獎(Insurance Asia Awards)「臺灣年度客戶服務創新」(Customer Service Initiative of the Year, Taiwan)、國家品牌玉山獎「最佳產品類」、工商時報數位金融獎「數位普惠獎優質獎」及中時金融服務大賞「樂齡友善獎」等國內外大獎;此外,「理賠AI智能平台」結合區塊鏈技術,優化理賠多元服務,亦風光摘下模範保險公司獎(Celent Model Insurer Awards)年度最大獎「全球年度模範保險公司」(Model Insurer of the Year),為臺灣第一家獲此大獎殊榮的保險公司。

2024年迄今,台灣人壽已囊括近60項國內外大獎,品牌影響力深植人心,未來將持續創新數位服務、發揮永續保險影響力,展現「We are family」待客如親的品牌精神,致力成為華人地區保險服務的第一品牌。