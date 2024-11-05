台灣人壽勇奪2024亞洲保險業獎 年度最佳AI創新獎

AI成就國際按讚。中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）數位創新持續突破，今年以「高齡錄音AI智能質檢」榮獲2024亞洲保險業獎（Asia Insurance Industry Awards 2024）「亞洲年度最佳AI創新獎」（AI Initiative of the Year in Asia），為亞太地區唯一贏得此獎項殊榮的臺灣壽險公司。

「亞洲保險業獎」由國際專業金融媒體《Asia Insurance Review》主辦，每年吸引逾百家各國頂尖保險業競逐獎項，台灣人壽領先業界2023年首創「高齡錄音AI智能質檢」，以客戶為中心解決痛點，導入AI智能學習，業務員與客戶對答內容可即時線上驗證、糾錯，提高錄音成功率，避免多次錄音打擾客戶，大幅提升高齡客戶保險服務品質，更成功提升後台覆審效率，同時達成風險管控及體貼客戶雙重效果，未來還將擴展至電訪、客服機器人，透過有溫度的數位力，展現公平待客、普惠金融精神。

台灣人壽數位轉型屢獲國內外肯定，「高齡錄音AI智能質檢」卓越語音智能技術及服務體驗，不僅「亞洲保險業獎」評審青睞，更贏得保險業亞洲獎（Insurance Asia Awards）「臺灣年度客戶服務創新」（Customer Service Initiative of the Year, Taiwan）、國家品牌玉山獎「最佳產品類」、工商時報數位金融獎「數位普惠獎優質獎」及中時金融服務大賞「樂齡友善獎」等國內外大獎；此外，「理賠AI智能平台」結合區塊鏈技術，優化理賠多元服務，亦風光摘下模範保險公司獎（Celent Model Insurer Awards）年度最大獎「全球年度模範保險公司」（Model Insurer of the Year），為臺灣第一家獲此大獎殊榮的保險公司。

2024年迄今，台灣人壽已囊括近60項國內外大獎，品牌影響力深植人心，未來將持續創新數位服務、發揮永續保險影響力，展現「We are family」待客如親的品牌精神，致力成為華人地區保險服務的第一品牌。