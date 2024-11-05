快訊

北部人下班記得帶傘！4縣市發大雨特報 恐一路下到明天

《黑白大廚》港點女王來了！鄭智善3日快閃金門 狂掃鋼刀、高梁酒

趙少康自曝「死而復生」動心臟手術 名醫魏崢執刀動這三處、揭他身體狀況

國泰人壽穩坐亞洲保險業永續標竿 再獲《亞洲保險業獎》最佳永續大獎

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰人壽榮獲亞洲保險業獎「最佳永續」大獎，由副總經理凃薏如於新加坡頒獎典禮代表受獎。 國泰人壽／提供
國泰人壽榮獲亞洲保險業獎「最佳永續」大獎，由副總經理凃薏如於新加坡頒獎典禮代表受獎。 國泰人壽／提供

第二十八屆「亞洲保險業獎(Asia Insurance Industry Awards，簡稱AIIA)」於11月4日晚間於新加坡舉行頒獎典禮，國泰人壽從眾多亞洲傑出保險業者中脫穎而出，憑藉從投資(Investment)、營運(Operation)、科技(Technology)三維度建立綠色生態圈，發揮綠色金融影響力指標關鍵，勇奪「最佳永續」大獎，為亞洲地區唯一獲獎、亦是國壽第三度獲得此項殊榮，穩坐亞洲保險業永續標竿。

今年國壽獲獎關鍵在於積極推動數位化減碳機制，落實國泰「綠色與數位雙軌轉型」策略，將商辦租賃轉型為「綠色租賃方案」帶動公司轉向多角化永續發展；2022年起推出「hub新型態辦公服務」，結合「Green as a Service國泰碳管理平台」透過系統化管理，提供準確、完整且可靠的溫室氣體排放數據，協助承租戶取得與使用綠電，助力淨零碳排，為本次獲獎重要亮點。

為推動永續金融發展，國泰人壽除將ESG議題納入營運與投資決策過程，亦積極與企業進行氣候議合，檢視2023年度績效，與國內外投資人共同合作參與7個國際倡議組織/活動，以及一對一與79家企業議合，累計213項次溝通。同時遵循國際氣候與自然相關倡議，於2023年成為首批參與Nature Action 100業者，呼籲企業共同對自然與生態多樣性採取實際行動帶動產業淨零轉型，邁向低碳經濟。

此外，國泰人壽也落實到自身營運，透過全面性導入綠電達到營運碳排減量目的，至2023年綠電使用量逾627萬度，綠電使用比例占11.7%，成功超越10%的目標；並將再生能源使用與營運碳排放量等指標，納入公司總經理及企業永續小組執行幹事1年度KPI，強化氣候目標管理力道。

「亞洲保險業獎」由亞太地區專業金融媒體《Asia Insurance Review》（簡稱AIR）舉辦，國泰人壽自2019年起，已連續六年獲得「最佳壽險業者」、「最佳永續」、「最佳數位保險」及「最佳科技創新」等獎項。國壽聚焦「氣候、健康、培力」三大主軸，守護陪伴800萬名保戶，發展重心從消費者端出發逐步擴及至企業綠色金融服務，並滾動式調整因應氣候變遷、社會所需策略，與永續做好最佳連結發揮企業影響力。

保險 國泰人壽 綠電

延伸閱讀

台泥綠能嘉義漁電共生案場亮相 嘉義、高雄將再建150 MW

比台電現價大划算！郭智輝：菲國綠電超過4元我不買

經長保證供百億度綠電 賴士葆：超自然信心輝達埋單嗎

給輝達100度綠電挨批 郭智輝再強調：絕對足夠

相關新聞

台新投信董事長鄭貞茂看2025年經濟趨勢 降息和AI最明確

台新投信董事長鄭貞茂上任後，今天首度在媒體前公開現身。展望2025年全球經濟情勢，他表示雖然變數很多，但有兩大趨勢十分明...

金管會督導…虛擬資產業防詐 績效將納評比

金管會主委彭金隆昨日出席二○二四金融科技趨勢論壇時表示，已經成立防詐小組，集中力量強力督導，呼籲金融業跟虛擬資產（ＶＡＳ...

台幣上沖下洗 央行進場調節守32關

美國總統大選在即，市場不確定性高，新台幣上沖下洗，盤中一度強升1.29角，午盤過後卻因投信、外資買美元，新台幣翻貶，後在...

金控投資 帳上大賺3,241億 海外布局終結連十季虧損

據金管會截至2024年第3季底統計，整體金控國內外投資帳上未實現收益擴大到3,241.8億元，連四季增加，其中海外投資終...

玉山金獲菁業獎肯定

玉山金作為企業邁向永續最佳夥伴，建置全通路AI智能平台，在人才發展面向打造永續經營的領導梯隊，卓越表現榮獲金融研訓院主辦...

南山：健康資本貧戶多

南山人壽昨（4）日發布《2024國人生活習慣趨勢大調查》，為保險業首度發表，聚焦國人生活習慣以及健康議題，調查發現，國人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。