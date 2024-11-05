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國泰世華雙11加碼！蝦皮聯名卡最高回饋30%蝦幣 電商刷CUBE卡有優惠

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰世華銀行回饋卡友不手軟，「雙11」特別祭出超有感促刷活動。國泰世華銀行／提供
國泰世華銀行回饋卡友不手軟，「雙11」特別祭出超有感促刷活動。國泰世華銀行／提供

網購族每年最期盼的「雙11」購物節即將登場，國泰世華銀行回饋卡友不手軟，特別祭出超有感促刷活動。即日起至11月30日，於蝦皮購物刷國泰世華蝦皮購物聯名卡，天天消費最高5.5%蝦幣回饋，雙11當天登錄再享6%回饋，搭配11月消費滿額促刷活動最高18.5%回饋，疊加最高可享30%蝦幣回饋，平台領券再加碼享88折現折優惠，絕對是蝦皮購物消費首選信用卡

除了蝦皮購物聯名卡祭出高回饋，擁有逾600萬卡友的國泰世華CUBE卡今年也推出包含momo購物網、蝦皮購物、PChome 24h購物及Coupang酷澎等多家知名電商的雙11刷卡優惠。卡友於雙11活動期間在momo購物網刷CUBE卡最高享15.3%回饋，Level 3卡友再享專屬2%回饋，最高享17.3%回饋；蝦皮購物及PChome 24h購物刷CUBE卡疊加各式優惠最高可達15.3%小樹點(信用卡)回饋。

針對小樹購、Coupang酷澎及博客來等電商平台，CUBE卡亦推出雙11限時加碼優惠，卡友於活動期間至CUBE App領取各通路專屬優惠券，並刷CUBE卡消費，可享2%至7%小樹點(信用卡)回饋，疊加玩數位權益及Level 3卡友專屬回饋，最高達12.3%小樹點(信用卡)回饋，全方位滿足卡友雙11購物需求。

國泰世華卡友雙11不僅能刷卡賺回饋，還可運用小樹點(信用卡)即時折抵服務，享受更多消費優惠。舉例來說，11月Level 3卡友於11月10日在momo購物網刷CUBE信用卡單筆消費滿20,000元，當日切換「玩數位」權益享3.3%回饋，即獲得660點小樹點(信用卡)；全卡活動登錄成功，可再獲得10%回饋，即2,000點小樹點(信用卡)；登錄CUBE限時加碼活動符合Level 3卡友資格，加碼再享400小樹點(信用卡)與400mo幣回饋，最高回饋價值達3,460元(回饋率17.3%)。同時選擇用小樹點(信用卡)抵刷卡金額之30%，最多可折抵6,000元，等同最多可省下9,460元。

信用卡 國泰世華 消費

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