友邦人壽總經理侯文成 獲企業家最高榮譽「優良商人獎」

中華民國全國商業總會舉辦第 78 屆「金商獎」頒獎典禮，AIA友邦人壽總經理侯文成因其在保險創新、員工照顧與企業社會責任表現卓越，獲頒象徵我國企業家最高榮譽「優良商人獎」之肯定。

侯文成得獎後表示，「獲此獎項我感到無比喜悅與榮幸，這份榮譽不僅屬於我個人，更屬於 AIA 友邦人壽整個團隊。每一份榮耀背後，都有著更大的責任和期待，我會繼續以謙卑和敬業的態度，持續追求更好，因為只有更好沒有極限。」

侯文成自2012年加入AIA友邦人壽台灣分公司，並自2015年起擔任總經理，擁有超過30年的壽險經驗，成功拓展公司業務。秉持保險業「保障、安心、計劃未來」的商品精神，專注於開發具退休、財富傳承和保障的保險產品。

除了致力推廣具保障核心價值的創新保險商品，侯文成更重視為員工打造生活及工作平衡的工作環境，支持推動友善職場，創造員工的歸屬感，提升員工生產力，進而增加客戶滿意度，形成共好的團隊精神。

秉持友邦保險集團「健康長久好生活」的品牌承諾，侯文成更是積極推動企業社會責任。除了長期贊助支持身心障礙家庭與環境公益，為了加強台灣足球運動教育的推廣，自 2023 年起主辦「AIAxSpurs 國小足球菁英盃」，為本地兒少足球提供頂級培訓資源，深耕台灣體育基層。

另外，針對友邦人壽今年的業績表現，侯文成表示，今年整體表現預估能順利達到集團設定的目標。而商品開發方面，友邦人壽持續以客戶需求為導向，專注在發展具傳承、退休金流及特定傷病與意外失能的險種。未來，商品開發則仍以多元化利變型壽險商品為主。