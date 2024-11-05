綠委提成立金融部 卓榮泰：會慎重的考量

民進黨立委郭國文先前就曾提出希望我國能成立金融部，5日在立法院會上他再度提出，我國財金部門應該要思考升格問題，才能有足夠的人力、資源處理金融業務。對此，行政院長卓榮泰也現場允諾，對於升格金融部，行政院會很慎重的考量。

郭國文在5日質詢中提出，我國的財金部門應該要思考升格問題，首先是金管會在2004年至今20年間所管理的金額已經達到126兆，但金管會的經常性預算僅16億左右；第二，時下很多詐騙行為大多都是金融相關，舉例來說像是第三方支付交給數發部管理，但也經常出現大額洗錢事件發生，且融資公司現在是由經濟部主管，但管理狀況也不是很好，這部分的類金融機構詐騙狀況、洗錢、高利貸等這些都是社會問題來源；第三，金管會的業務也越來越多，除了金融機構外，還包括P2P、虛擬資產、純網銀等，以及近期行政院通過的亞洲資產管理中心、金融科技發展路徑，經發會所提出相關的金融發展多數都是跟金管會有關。

金管會主委彭金隆坦言，金管會成立至今20年，確實如果以未來發展服務量能來判斷，包括融資公司、虛擬貨幣的管理都是相當沈重的監理負擔。

卓榮泰說，昨天晚上自己也有跟彭金隆討論金管會的業管範圍增加，人力不足未來該如何解決，他記得在520前徵詢彭金隆是否入閣時，當時彭就有說「金融監督管理委員會，監理不能鬆，發展不能放，這兩條路線必須要做得好」，才能有效的管理、實質的發展，未來會朝向這個方向。

郭國文追問，那就必須要有錢有人力，未來是否會考慮升格為金融部。

卓榮泰說，主管業務一旦擴增，那就要有充足的能力跟人力去執行，對於升格金融部行政院會很慎重的考量。