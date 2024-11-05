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台新投信董事長鄭貞茂看2025年經濟趨勢 降息和AI最明確

中央社／ 台北5日電
台新投信董事長鄭貞茂。圖／聯合報系資料照片
台新投信董事長鄭貞茂。圖／聯合報系資料照片

台新投信董事長鄭貞茂上任後，今天首度在媒體前公開現身。展望2025年全球經濟情勢，他表示雖然變數很多，但有兩大趨勢十分明確，就是降息AI

鄭貞茂曾擔任金管會副主委、全國農業金庫總經理、台灣金融研訓院長、花旗銀行財務處副總裁兼首席經濟學家等職，在公部門、金融業及智庫均有深厚歷練，今年7月底卸下陽明海運董事長職務後，重返金融圈，9月2日接任台新投信董事長。

鄭貞茂接任新職後，今天首度在媒體前公開亮相，一開場，他笑稱自己常換工作，每換工作就認識不同的媒體記者，應該是全台灣認識最多媒體的人之一。

擅長總體經濟的鄭貞茂分析明年全球經濟情勢，他認為在不確定性中有兩大趨勢最為明確，就是降息和AI。他表示，美國聯準會9月已經降息2碼（1碼是0.25個百分點），政府的政策方向必須要有一致性，接下來美國降息只是快或慢的問題，不可能轉為升息。

觀察第二大經濟體中國，他表示，人行9月也祭出大規模的刺激政策，短時間不可能緊縮，現在全世界只剩日本在升息，惟日本仰賴出口，推測升息幅度不可能太大。降息大環境下，有利市場資金寬鬆。

其次，鄭貞茂看好另一大趨勢就是AI，他認為AI雖然剛流行，但應用流行的速度比起其他新科技快很多。以學校為例，現在老師都很傷腦筋，要想辦法比對學生的論文是不是AI寫，這凸顯AI科技已快速進入大家的生活。AI大勢難以逆轉，而台灣是AI的重鎮，創造許多投資機會。

台新投信今天推出台灣AI優息動能ETF（00962），標榜是國內首檔結合AI與優息雙優勢的台股ETF，預計11月14日開始募集、12月6日掛牌上市。

台灣指數公司總經理陳文練觀察，AI成為這兩年全球投資市場的最大亮點，目前市面上已有不少以AI為主題的ETF，但很多是投資海外市場。台灣本身就是AI重鎮，有許多投資標的，且投資人對於台股比較熟悉，具主場優勢，繼9月初掛牌的凱基台灣AI50（00952），即將再添新兵。

AI 降息

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