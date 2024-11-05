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臺銀第1131001期拍賣特殊號碼鈔券得標名單出爐！可至網站查閱

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

臺灣銀行受中央銀行委託公開拍賣第1131001期新台幣特殊號碼鈔券共計140組，係該行第25次以網路投標方式辦理是項業務，於11月5日上午10時由中央銀行派員在該行鈔券拍賣作業室監督開標作業。

中央銀行提供壹佰圓、伍佰圓、壹仟圓等3種面額的特殊號碼鈔券交臺灣銀行拍賣，詳細得標內容，可進入該行網站（www.bot.com.tw）『特殊鈔券拍賣專區』－『商品得標人公告』項下查閱得標公告。

伍佰 新台幣 臺灣銀行

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