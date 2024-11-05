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國泰證券與期貨深耕反詐 全方位資安防護、守護客戶財產

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
新聞照二圖說：國泰證券與國泰期貨邀請同仁一同至苗栗縣南庄國小，舉辦金融理財、反詐騙教育課程，落實公平待客。國泰證券/提供
新聞照二圖說：國泰證券與國泰期貨邀請同仁一同至苗栗縣南庄國小，舉辦金融理財、反詐騙教育課程，落實公平待客。國泰證券/提供

近年來國內詐騙事件層出不窮，許多民眾因誤信不法份子的話術，一夕之間痛失畢生積蓄。根據內政部警政署資料，國內治安案件中，有6成是詐欺案件，其中又以「投資詐騙」為大宗，平均每天詐騙金額約3至4億元，相當於台股集中市場日均成交金額的千分之一。有鑑於此，國泰（2882）證券積極落實公平待客，訂定防詐行動架構，整合線上與線下多元管道，全力協助客戶與社會大眾遠離詐騙，進而達到完善社會安全防護網的願景，更攜手警政署舉辦防詐騙專題演講，期待提升全體員工反詐安全意識，也為客戶的金融安全建起一道防線。

國泰證券與國泰期貨高度重視反詐，積極響應證交所推出的「5D反詐行動」，為有效將反詐、阻詐深入團隊DNA，特攜手警政署舉辦反詐騙專題演講，邀請刑事警察局預防科科長林書立進行「防詐最前線 — AI智慧金融合作分析」講座，分享全球詐騙防治趨勢、台灣新興詐騙案件樣態及如何公私協力攔阻詐騙案件發生，以提升公司全體員工反詐安全意識。

國泰證券重視客戶權益、力行公平待客原則，積極發揮數位券商優勢，善用多元線上服務平台與資安防護系統，全面性地為客戶提供最即時、最精準的防詐訣竅，國泰證券透過站台監控與情資搜集系統，對偽冒社群、網站與APP進行即時監看與通報檢舉，主動提醒客戶變更密碼並留意機敏資料使用，避免遭受盜用風險，降低民眾在財產安全上的威脅；同時證交所於2024年8月最新推出「反詐騙聯防行動專區」，國泰證券9月即通報20起以上詐騙案件至專區，共同強化反詐系統。此外，為提升客戶與民眾的反詐意識，國泰證券成立「金融反詐大使」團隊，多次巡迴全台各地，以分齡、分眾模式舉辦近700場反詐騙宣導活動，受益人數逾4萬人。

國泰證券與期貨攜手長期深耕苗栗偏鄉地區，以淺顯易懂的演講互動，賦能國小全年級學童與年長者擁有正確防詐觀念，傳遞正確投資心態，讓金融素養融入日常生活中，落實公平待客。未來，國泰證券將持續堅守證券商核心本業，結合線上與線下全通路優勢，主動強化金融防詐能量，並協助社會上弱勢族群儲備金融知識量能，為建構台灣社會安全防護網而持續努力，進而達到社會正向力量循環。

國泰證券、國泰期貨攜手警政署，邀請刑事警察局預防科科長林書立(中)蒞臨演講，國泰期貨總經理黃凱琳(左一)、國泰證券董事長莊順裕(左二)、總經理周冠成(右二)，及資深副總羅壯豪(右一)皆到場聆聽。國泰證券/提供
國泰證券、國泰期貨攜手警政署，邀請刑事警察局預防科科長林書立(中)蒞臨演講，國泰期貨總經理黃凱琳(左一)、國泰證券董事長莊順裕(左二)、總經理周冠成(右二)，及資深副總羅壯豪(右一)皆到場聆聽。國泰證券/提供

國泰 詐騙

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