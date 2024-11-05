快訊

8顆蛋黃酥900元！陳耀訓蛋黃酥漲價了 農曆新年預購時間曝光

射擊／實用射擊代表團遭IOC施壓！未來不得出現「TAIWAN、國旗」

爸帶小五兒就診「阻止醫生看喉嚨」 超瞎理由曝光遭轟：好自私

對客戶最好 凱基證券公平待客評核前25% 獲金管會表揚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券獲金管會表揚「公平待客評核排名前25％」績優業者，由金管會副主委陳彥良(右)頒獎，凱基證券董事長許道義代表領獎。(凱基證券/提供)
凱基證券獲金管會表揚「公平待客評核排名前25％」績優業者，由金管會副主委陳彥良(右)頒獎，凱基證券董事長許道義代表領獎。(凱基證券/提供)

凱基證券秉持「公平同理、待客如己」的服務理念，展現多項金融友善、關懷弱勢族群的成果，獲金管會表揚「公平待客評核排名前25％」的績優業者，肯定凱基證券持續將公平待客原則內化為企業核心文化，以及具體推動公平待客的卓越表現及各項進步。

在強化公司治理方面，為使公平待客原則成為公司共同遵循之價值體系與行為準則，同時確保權責劃分與分層負責，凱基證券設置由總經理召集之跨部門「公平待客委員會」，指定專責部門負責協調聯繫相關單位，統籌辦理各項業務、規劃及督導各項事務之推行，亦持續強化三道防線的協同合作，並將執行成果定期提報董事會，建立由上而下的管理機制；另每季按「PDCA」《計劃(P)、執行(D)、檢查(C)與行動(A)》管理循環追蹤目標之執行成效，及時修正調整行動落差，確保持續落實執行。

於關懷弱勢群族方面，凱基證券致力打造安全友善之金融交易環境，領先同業推出多項創新服務備受好評，例如凱基證券為證券業首家於「隨身e策略」APP增加無障礙使用介面，方便視障朋友查詢股市行情、操作交易；更通過多扶協會「無障礙環境場域」認證，成為台灣首家獲此專業認證的證券公司，並導入手語翻譯服務；為彌平高齡客戶在數位金融方面的落差，亦提供免付費「樂齡專線」，為65歲以上的樂齡族提供專屬、快速的溝通環境。

此外，為落實普惠金融及提升客戶權益，凱基證券推動理財大白話運動，打破傳統財經資訊的框架，設計出平易近人又簡單易懂的各種系列主題，例如打造專屬YouTube及Podcast頻道「凱基股股漲」及「財經要雯」節目，用簡單易懂的方式引導掌握市場脈動與投資契機，協助投資人降低對理財的陌生感；同時積極落實反詐騙宣導，建立官網「反詐騙行動站」及反詐騙諮詢專線與電子信箱，打造多元的防詐騙諮詢管道。凱基證券將持續落實「公平同理，待客如己」的理念，發揮凱基金控集團綜效及提供「One KGI」全方位服務，攜手客戶迎向富足人生。

凱基證 詐騙

延伸閱讀

經濟日報社論／新新併重啟金融改革契機

全體金控對美曝險季減1658億最多 對日曝險站上1兆

新竹一信辦理購地貸款展期違反央行規定 金管會開罰

憂川普勝選讓台積電大跌？金管會曝3情況有因應劇本：會做萬全準備

相關新聞

金管會督導…虛擬資產業防詐 績效將納評比

金管會主委彭金隆昨日出席二○二四金融科技趨勢論壇時表示，已經成立防詐小組，集中力量強力督導，呼籲金融業跟虛擬資產（ＶＡＳ...

台幣上沖下洗 央行進場調節守32關

美國總統大選在即，市場不確定性高，新台幣上沖下洗，盤中一度強升1.29角，午盤過後卻因投信、外資買美元，新台幣翻貶，後在...

金控投資 帳上大賺3,241億 海外布局終結連十季虧損

據金管會截至2024年第3季底統計，整體金控國內外投資帳上未實現收益擴大到3,241.8億元，連四季增加，其中海外投資終...

玉山金獲菁業獎肯定

玉山金作為企業邁向永續最佳夥伴，建置全通路AI智能平台，在人才發展面向打造永續經營的領導梯隊，卓越表現榮獲金融研訓院主辦...

南山：健康資本貧戶多

南山人壽昨（4）日發布《2024國人生活習慣趨勢大調查》，為保險業首度發表，聚焦國人生活習慣以及健康議題，調查發現，國人...

開發資本挺地方創生

凱基金控子公司中華開發資本持續支持國家發展委員會「獎勵青年投入地方創生行動計畫」，3日正式公布今年度入選的十支創生團隊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。