今年ITF觀展人次成長5.83% 刷卡兌換總額達1.5億

2024 ITF台北國際旅展已於4日圓滿落幕，據統計四天入場總人次達364,563人次，較去年成長5.83%，其中第三天人次創近9年來單日進場人次最高峰，信用卡刷卡滿額禮兌換總金額達到1.5億元，較去年成長15%。

台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭表示，自2018年ITF從台北世貿一、三館搬遷至南港展覽館，經過八年努力，重新恢復一、四樓雙層展區規模，這一路充滿挑戰，每一次展覽都是業者與台灣觀光協會的心血結晶。展期4天觀展人潮洶湧，多位參展單位業績破億元，要感謝民眾熱情支持與參展單位用心籌備，攜手打造這場國際級的旅遊盛會。今年的展場規劃與攤位搭建都展現專業與實力，是ITF成功轉型的一年，ITF台北國際旅展已是亞洲最大、最具品質、參觀人數最多的旅展，期待吸引更多各國業者前來洽談、尋找更多台灣旅遊產品，共同推動旅遊產業發展！

交通部觀光署副署長林信任表示，今年是他第20次參加ITF，但因為遭遇颱風挑戰，這次也成為他最擔心的一次。幸運的是，開展當天風和日麗，觀光署邀請的80多位國際買家也順利抵達現場，與台灣業者交流。他提到，今年的ITF有三大改變。首先，開展前簡會長預估今年參觀人次將成長5%，而到展期第三天已達6%以上的成長，要感謝葉菊蘭打下的穩固基礎；其次，今年的國內外參展單位展現出實質性的轉型，彼此觀摩、學習，共同成長；最後，感謝外交部邀請10個邦交國參展，今年共有111個國家/城市參與。林信任也相信，觀光是外交的最佳後盾。

外交部長林佳龍說，他首次以外交部長身份參加ITF，深刻體會到觀光是外交的重要基礎，更是觀光的延伸。目前外交部推動的總合外交，其中一項重點便是「觀光外交」，希望透過觀光讓台灣與世界各地的夥伴建立友誼，促進國內外民眾的互動與交流。

林佳龍說，此次ITF的邦交國特展區展示了邦交國的絕美風景、美食與文化，讓更多人理解到台灣的特殊之處，也為國際間的創新交流創造更多可能性。他呼籲大家多多造訪台灣的邦交國，透過旅行深化國際交流，讓台灣走向世界，也讓世界走進台灣。

ITF閉幕式上，為感謝各參展單位的精心策劃與積極參與，主辦單位特別頒發了「最佳展館獎」、「最佳人氣獎」、「最佳永續獎」、「最佳創意獎」以及「最佳表演獎」五大獎項。台灣觀光協會會長簡余晏表示，感謝台灣人民、千萬與百萬級的刷手們，及所有參展夥伴與參觀朋友的熱情支持，與大家相約明年在ITF再度相見。