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元大銀行統籌主辦 群益金鼎100億聯貸案完成簽約

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行主辦群益金鼎證券股份有限公司總金額新臺幣100億元聯貸案，已成功完成募集，並於11月4日舉行簽約儀式，由銀行團與群益金鼎證券董事長周秀真(前排左四)簽訂聯合授信合約。(元大銀行/提供)
元大銀行主辦群益金鼎證券股份有限公司總金額新臺幣100億元聯貸案，已成功完成募集，並於11月4日舉行簽約儀式，由銀行團與群益金鼎證券董事長周秀真(前排左四)簽訂聯合授信合約。(元大銀行/提供)

元大金控（2885）旗下元大銀行統籌主辦群益金鼎證券（6005）新台幣100億元聯貸案，已成功完成募集，11月4日舉行簽約儀式，由群益金鼎證券董事長周秀真與統籌主辦銀行元大銀行以及參貸銀行代表共同簽署。

這次聯貸案由元大銀行統籌主辦，臺灣銀行及土地銀行共同主辦，另有臺灣企銀、第一銀行、華南銀行、合作金庫、全國農業金庫、台新銀行及板信銀行參貸，合計共10家金融機構共組授信銀行團，籌組過程中超額認購逾1.45倍，最終以100億元結案，參貸情形踴躍，顯示銀行團對於群益金鼎證券營運績效及未來發展的高度肯定。

群益金鼎證券為一國際化的綜合證券商，提供國內外法人及投資大眾全方位金融理財服務，業務涵蓋經紀、自營、承銷、股務代理、債券、信用交易、衍生性商品等項目。群益金鼎證券以全方位發展為目標，逐步朝向產品多元化、專業化、國際化之大型投資銀行邁進，已獲得各類獎項肯定，近期陸續榮獲《卓越雜誌》「最佳證券商獎」及「最佳財富管理獎」、國際商業雜誌的「2023台灣媒體聲量最佳券商品牌獎」、全球銀行與金融評論獎的「2023台灣最傑出券商獎」等多項國內外大獎。

群益金鼎證券2023年及2024年上半年合併營收分別為127.46 億元及83.65億元(年增率分別為55.1%及49.6%)，營運獲利表現亮眼。這次聯貸案取得之資金將用於償還金融機構借款並充實其營運資金，以因應近年業務成長所需。

元大金控 群益

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