快訊

美國大選將開牌！台股早盤跌逾百點 台積電開跌10元

時代的眼淚…逾40年嘉義國軍英雄館率先走入歷史 轉型用途曝光

2024美國大選誰能入主白宮？各州開票時間、關鍵搖擺州一次看

推動公平待客成績斐然 兆豐證券與兆豐期貨雙雙連續締造前25%佳績

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐證券與兆豐期貨雙雙連續締造公平待客評核前25%佳績，兆豐證券今年舉辦公平待客楷模活動，由陳佩君董事長(左)親自頒獎鼓勵績優同仁。(兆豐證券/提供)
兆豐證券與兆豐期貨雙雙連續締造公平待客評核前25%佳績，兆豐證券今年舉辦公平待客楷模活動，由陳佩君董事長(左)親自頒獎鼓勵績優同仁。(兆豐證券/提供)

金管會近日舉辦2024年證券期貨業公平待客評核表揚會議，兆豐證券連續四度獲評核為大型綜合證券商前25%；子公司兆豐期貨亦連續三度獲得專營期貨商前25%，成績耀眼，充分展現兆豐證券暨兆豐期貨作為兆豐金融集團一員，具體實踐專業服務、待客如親的精神。而會中，主管機關亦安排兆豐期貨分享推動的實務經驗，與同業互為交流。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君表示，非常感謝主管機關再次肯定，兆豐證券、兆豐期貨近年持續在主管機關政策方向及兆豐金融集團永續策略的引領下，積極推動公平待客各項原則，從公司最高治理層級「董事會」親自督導問責，並具體落實從業務單位到法遵及稽核等三道防線。兆豐證券總經理吳明宗則表示，除這些策略主軸外，兆豐證券更積極規劃創新方案，要刻畫出屬於自己的服務特色，包括在普惠、友善、阻詐等各面向著墨至深。

具體而言，為實踐普惠金融、提升金融服務普及性，兆豐證券近年從客戶角度出發，洞察各類族群的使用痛點後，積極優化數位服務平台的即時性及多元性。同時，針對不同年齡的分眾，進一步滿足其需求，如針對年輕客群，兆豐證券近年積極推廣臺、美股定期定額、提供多元存法等，協助投資新手輕鬆參與市場；而針對樂齡等弱勢族群，兆豐證券則與台灣手語翻譯協會合作，提供手語翻譯服務，官網全網亦取得無障礙A級標章，投資人使用介面兼顧高齡者及身心障礙者使用等。

另一方面，兆豐證券及兆豐期貨也致力於運用金融核心能力來提升大眾的金融理財及防詐知識，諸如開辦大專院校合作實習計畫、與台灣閱讀文化基金會合作「金融理財愛的書庫計畫」、舉辦校園宣導講座等。

兆豐證券積極配合政府打詐政策，全面響應主管機關及金融周邊機構的各項反詐措施。今年成為首家與警政署刑事局簽訂防詐MOU的證券業者，自合作以來已藉由與刑事局情資共享，通報多起偽冒兆豐證券網站或社群的假訊息，成功協力防範客戶遭詐。

此外，兆豐證券及兆豐期貨持續投入資源宣導防詐，近期響應臺灣證券交易所推出的「5D反詐行動」專案，透過兆豐證券官網及多個自媒體平台，協力宣導「不接陌生來電」、「不點未知連結」、「不聽投資明牌」、「不怕莫名威脅」、「不給個人資料」的防詐口訣，希望一同守護投資人珍貴的資產。

兆豐金 期貨

延伸閱讀

期貨商論壇／永續期 靈活布局

11月台股期指漲274點

放行長者買期貨 立委質疑

國家品牌玉山獎／兆豐證、期獲八項獎

相關新聞

台幣上沖下洗 央行進場調節守32關

美國總統大選在即，市場不確定性高，新台幣上沖下洗，盤中一度強升1.29角，午盤過後卻因投信、外資買美元，新台幣翻貶，後在...

金管會督導…虛擬資產業防詐 績效將納評比

金管會主委彭金隆昨日出席二○二四金融科技趨勢論壇時表示，已經成立防詐小組，集中力量強力督導，呼籲金融業跟虛擬資產（ＶＡＳ...

金控投資 帳上大賺3,241億 海外布局終結連十季虧損

據金管會截至2024年第3季底統計，整體金控國內外投資帳上未實現收益擴大到3,241.8億元，連四季增加，其中海外投資終...

玉山金獲菁業獎肯定

玉山金作為企業邁向永續最佳夥伴，建置全通路AI智能平台，在人才發展面向打造永續經營的領導梯隊，卓越表現榮獲金融研訓院主辦...

南山：健康資本貧戶多

南山人壽昨（4）日發布《2024國人生活習慣趨勢大調查》，為保險業首度發表，聚焦國人生活習慣以及健康議題，調查發現，國人...

開發資本挺地方創生

凱基金控子公司中華開發資本持續支持國家發展委員會「獎勵青年投入地方創生行動計畫」，3日正式公布今年度入選的十支創生團隊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。