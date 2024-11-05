推動公平待客成績斐然 兆豐證券與兆豐期貨雙雙連續締造前25%佳績

金管會近日舉辦2024年證券期貨業公平待客評核表揚會議，兆豐證券連續四度獲評核為大型綜合證券商前25%；子公司兆豐期貨亦連續三度獲得專營期貨商前25%，成績耀眼，充分展現兆豐證券暨兆豐期貨作為兆豐金融集團一員，具體實踐專業服務、待客如親的精神。而會中，主管機關亦安排兆豐期貨分享推動的實務經驗，與同業互為交流。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君表示，非常感謝主管機關再次肯定，兆豐證券、兆豐期貨近年持續在主管機關政策方向及兆豐金融集團永續策略的引領下，積極推動公平待客各項原則，從公司最高治理層級「董事會」親自督導問責，並具體落實從業務單位到法遵及稽核等三道防線。兆豐證券總經理吳明宗則表示，除這些策略主軸外，兆豐證券更積極規劃創新方案，要刻畫出屬於自己的服務特色，包括在普惠、友善、阻詐等各面向著墨至深。

具體而言，為實踐普惠金融、提升金融服務普及性，兆豐證券近年從客戶角度出發，洞察各類族群的使用痛點後，積極優化數位服務平台的即時性及多元性。同時，針對不同年齡的分眾，進一步滿足其需求，如針對年輕客群，兆豐證券近年積極推廣臺、美股定期定額、提供多元存法等，協助投資新手輕鬆參與市場；而針對樂齡等弱勢族群，兆豐證券則與台灣手語翻譯協會合作，提供手語翻譯服務，官網全網亦取得無障礙A級標章，投資人使用介面兼顧高齡者及身心障礙者使用等。

另一方面，兆豐證券及兆豐期貨也致力於運用金融核心能力來提升大眾的金融理財及防詐知識，諸如開辦大專院校合作實習計畫、與台灣閱讀文化基金會合作「金融理財愛的書庫計畫」、舉辦校園宣導講座等。

兆豐證券積極配合政府打詐政策，全面響應主管機關及金融周邊機構的各項反詐措施。今年成為首家與警政署刑事局簽訂防詐MOU的證券業者，自合作以來已藉由與刑事局情資共享，通報多起偽冒兆豐證券網站或社群的假訊息，成功協力防範客戶遭詐。

此外，兆豐證券及兆豐期貨持續投入資源宣導防詐，近期響應臺灣證券交易所推出的「5D反詐行動」專案，透過兆豐證券官網及多個自媒體平台，協力宣導「不接陌生來電」、「不點未知連結」、「不聽投資明牌」、「不怕莫名威脅」、「不給個人資料」的防詐口訣，希望一同守護投資人珍貴的資產。