安達人壽入新厝！ 進駐巨蛋國際中心 回饋抽萬元旅遊金

安達人壽搬新家！為了提供保戶更優質的服務，以及給員工更舒適且鼓勵創新的工作環境，安達人壽於11月1日正式進駐台北市忠孝東路四段的臺北大巨蛋園區，為首間進駐該園區辦公大樓「巨蛋國際中心」之壽險業。

安達人壽總經理張志杰表示，近年來安達人壽持續擴大經營，此次搬遷象徵著企業邁向新的里程碑。新辦公室將為來訪的保戶提供更加寬敞、舒適的環境，讓保戶感受到專業與關懷，同時融合創新與靈活的設計，也為員工提供更彈性、更優質的工作環境。

安達人壽新辦公區域分為專注、協作、會議，跟發想四大類型，未來將啟動ABW (Activity-based Working) 工作模式，員工不需要在固定的位置上班。ABW工作模式強調依據當日任務性質選擇工作環境，無論是需要安靜專注的個人空間，還是合作討論的開放區域，都能靈活應對，促進團隊協作與創意激發。ABW的新工作模式將提升工作靈活性與工作效率，進而增加員工身心健康與幸福感，提高員工向心力，進而留住優秀人才。

選擇遷入巨蛋國際中心，主要是因為此棟大樓符合台灣建築標章（EEWH）之「銀級綠建築」，展現安達人壽對環保的重視，以實際行動支持環境保護，期望為員工、客戶及社會創造更健康、更美好的未來。

為歡慶安達人壽歡喜入新厝，即日起至2024年12月31日為止，保戶只要加入安達人壽LINE官方帳號好友並且完成台北大巨蛋趣味問答，就送全家超商茶葉蛋兌換券，並可獲得一次轉轉扭蛋，有機會把東南旅行社10,000元旅遊金、遠東百貨1,000元電子即享券、LINE點數500點，或者全聯福利中心電子禮卡200元…等525項好禮帶回家。