金管會督導…虛擬資產業防詐 績效將納評比

金管會主委彭金隆昨日出席二○二四金融科技趨勢論壇時表示，已經成立防詐小組，集中力量強力督導，呼籲金融業跟虛擬資產（ＶＡＳＰ）業者能夠盡快成立內部防詐專責單位，以及專責高階主管督導，透過主管機關和產業界合作共同防詐，未來也會把金融機構和相關機構防詐績效，納入金管會各項評比重要指標。

彭金隆致詞表示，台灣在發展虛擬資產產業具有一定的基礎和技術能力，預期未來此產業有一定發展潛力，金管會目前對於虛擬資產業者ＶＡＳＰ的建立，是秉持著安全與發展並進的精神，陸續推動各項監理措施，最重要是促進行業的守法性、標準化以及健全發展，同時提升對未來投資人跟消費者權益保護。

談到虛擬資產管理，他說，台灣跟很多先進國家一樣採「逐步納管」，從洗錢防制要求落實法律遵循，再進行業務逐步開放，主要是推動四個階段管理。

第一階段是採用以洗錢防制納管ＶＡＳＰ；第二階段希望透過ＶＡＳＰ自己成立公會，用自律方式提升產業活動；第三是用立法強化ＶＡＳＰ洗錢防制的登記制，以及納入「打詐專法」加強行為管理，至於第四階段會在明年六月，把虛擬資產管理專法送進行政院，開始進行立法程序。

彭金隆指出，ＶＡＳＰ已於六月底正式成立公會，目前正在研擬各項自律規範，這些重要措施，都將引領ＶＡＳＰ走向更健全的市場發展。例如對客戶資產的分離管理、交易公正透明及資訊安全等，訂定各項自律規範，證期局會盡快讓自律規範能夠落實，未來持續與ＶＡＳＰ公會合作，加強客戶權益保護，促進產業健全發展。

他並提到，有關ＶＡＳＰ業者登記制度，立法院已三讀通過「洗錢防制法」修正，金管會正在訂定授權執法，未來如果沒有登記而執行相關的業務是有刑責的，此將讓ＶＡＳＰ業務邁向一個新的監理環境。

以專業化而言，他強調未來會鼓勵金融機構跟ＶＡＳＰ大力研發應用科技防詐技術，然後集合ＶＡＳＰ和金融機構，運用科技的力量，團隊協力全力阻詐，未來行業應該更要朝這個方向努力。