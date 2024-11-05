快訊

北部濕涼明探16度低溫 吳德榮：銀杏颱風轉西機率高 共伴強弱續觀察

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會督導…虛擬資產業防詐 績效將納評比

聯合報／ 記者林勁傑／台北報導

金管會主委彭金隆昨日出席二○二四金融科技趨勢論壇時表示，已經成立防詐小組，集中力量強力督導，呼籲金融業跟虛擬資產（ＶＡＳＰ）業者能夠盡快成立內部防詐專責單位，以及專責高階主管督導，透過主管機關和產業界合作共同防詐，未來也會把金融機構和相關機構防詐績效，納入金管會各項評比重要指標。

彭金隆致詞表示，台灣在發展虛擬資產產業具有一定的基礎和技術能力，預期未來此產業有一定發展潛力，金管會目前對於虛擬資產業者ＶＡＳＰ的建立，是秉持著安全與發展並進的精神，陸續推動各項監理措施，最重要是促進行業的守法性、標準化以及健全發展，同時提升對未來投資人跟消費者權益保護。

談到虛擬資產管理，他說，台灣跟很多先進國家一樣採「逐步納管」，從洗錢防制要求落實法律遵循，再進行業務逐步開放，主要是推動四個階段管理。

第一階段是採用以洗錢防制納管ＶＡＳＰ；第二階段希望透過ＶＡＳＰ自己成立公會，用自律方式提升產業活動；第三是用立法強化ＶＡＳＰ洗錢防制的登記制，以及納入「打詐專法」加強行為管理，至於第四階段會在明年六月，把虛擬資產管理專法送進行政院，開始進行立法程序。

彭金隆指出，ＶＡＳＰ已於六月底正式成立公會，目前正在研擬各項自律規範，這些重要措施，都將引領ＶＡＳＰ走向更健全的市場發展。例如對客戶資產的分離管理、交易公正透明及資訊安全等，訂定各項自律規範，證期局會盡快讓自律規範能夠落實，未來持續與ＶＡＳＰ公會合作，加強客戶權益保護，促進產業健全發展。

他並提到，有關ＶＡＳＰ業者登記制度，立法院已三讀通過「洗錢防制法」修正，金管會正在訂定授權執法，未來如果沒有登記而執行相關的業務是有刑責的，此將讓ＶＡＳＰ業務邁向一個新的監理環境。

以專業化而言，他強調未來會鼓勵金融機構跟ＶＡＳＰ大力研發應用科技防詐技術，然後集合ＶＡＳＰ和金融機構，運用科技的力量，團隊協力全力阻詐，未來行業應該更要朝這個方向努力。

六月 洗錢防制法 金管會

延伸閱讀

憂川普勝選讓台積電大跌？金管會曝3情況有因應劇本：會做萬全準備

新光金雙龍搶珠 彭金隆：法規擬明確化續挺優良整併

保發中心職場霸凌案 金管會要求周邊單位訂防範機制

建商買地逾限沒動工！立委曝8行庫貸款逾2,000億元 這家最高

相關新聞

台幣上沖下洗 央行進場調節守32關

美國總統大選在即，市場不確定性高，新台幣上沖下洗，盤中一度強升1.29角，午盤過後卻因投信、外資買美元，新台幣翻貶，後在...

金管會督導…虛擬資產業防詐 績效將納評比

金管會主委彭金隆昨日出席二○二四金融科技趨勢論壇時表示，已經成立防詐小組，集中力量強力督導，呼籲金融業跟虛擬資產（ＶＡＳ...

金控投資 帳上大賺3,241億 海外布局終結連十季虧損

據金管會截至2024年第3季底統計，整體金控國內外投資帳上未實現收益擴大到3,241.8億元，連四季增加，其中海外投資終...

玉山金獲菁業獎肯定

玉山金作為企業邁向永續最佳夥伴，建置全通路AI智能平台，在人才發展面向打造永續經營的領導梯隊，卓越表現榮獲金融研訓院主辦...

南山：健康資本貧戶多

南山人壽昨（4）日發布《2024國人生活習慣趨勢大調查》，為保險業首度發表，聚焦國人生活習慣以及健康議題，調查發現，國人...

開發資本挺地方創生

凱基金控子公司中華開發資本持續支持國家發展委員會「獎勵青年投入地方創生行動計畫」，3日正式公布今年度入選的十支創生團隊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。