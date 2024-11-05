第一銀行投入數位金融與科技應用成果備受肯定，1日至2日舉行的「FinTech Taipei 2024台北金融科技展」，一銀以「AI生成、科技防詐」為主軸，打造「第一智能未來城」展區，兩天累計超過3,000人次觀展，金管會主委彭金隆更蒞臨現場親自體驗AI生成互動，成功吸引金融同業和民眾目光，展區融合智慧、科技與永續理念，象徵數位創新及企業社會責任。

第一銀行展區結合豐富的金融科技主題，包含「iLEO AI創新應用」、「科技防詐」、「ESG元宇宙雙館之旅」、「e-First智能理財/百元奇基」等項目，其中iLEO APP陸續推出滑滑轉帳、多人收款、夢想帳戶等經典功能，近年又再推出安全管家、小粉獅實驗室、一鍵叫車、第e好生活等創新服務，提供全方位數位金融體驗。

面對金融詐騙快速變化，第一銀行運用AI技術，在不犧牲客戶服務下能即時偵測、有效攔阻詐騙交易，相關機制設計在「科技防詐」主題區展示令人印象深刻。一銀也正建置運用生成式AI搭配檢索增強生成（RAG）技術升級全行「內部智能詢答系統」，透過AI技術產出精確回覆內容，自動推演相似問題供進一步詢問，優化行員服務品質。

金融業首家數位化展館也在本次展區亮相，利用3D實境拍攝技術，透過360環景模擬建置及語音介紹，讓參展民眾身歷其境，進入虛實整合的「ESG元宇宙雙館之旅」，了解一銀發展歷史及ESG永續理念。而與知名投研機構「晨星」共同打造的「e-First智能理財」資產配置演算法，及專為年輕族群設計100元低門檻就能輕鬆投資全球市場的投資服務。

此外，第一銀行今年以來更陸續獲得有金融界奧斯卡之稱的「菁業獎」三項大獎肯定，以及「國家品牌玉山獎」兩座全國首獎、「金管會評鑑信託業務創新獎」、「數位金融獎」、「今周刊財富管理評鑑」及「財訊金融獎本國銀行客戶推薦優質獎」等殊榮。