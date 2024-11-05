南山：健康資本貧戶多

南山人壽昨（4）日發布《2024國人生活習慣趨勢大調查》，為保險業首度發表，聚焦國人生活習慣以及健康議題，調查發現，國人平均未來醫療需求金則衝上328萬元，現存缺口高達110萬元。

這次調查回收逾1.8萬份有效問卷，調查發現僅10%國人無不良生活習慣，屬於「健康資本富豪」。

年輕人不良生活習慣最多，正持續透支健康帳戶，健康安全感也相較其他年齡層薄弱。南山人壽呼籲國人透過良好生活習慣、定期健檢、妥善規劃醫療保障，儲值健康帳戶，擊退生活習慣病。

本次調查共四大發現，一、國人健康資本差距大，年輕世代不良生活習慣最多、健康信心也最低。

調查歸納五大類不良生活習慣，包含缺乏運動、久坐、吃宵夜、吃甜食、晚睡，發現具備四類以上不良生活習慣的人高達20%，又以年輕世代（30歲以下）比例最高，落入「健康資本貧戶」區間；反觀僅10%國人沒有任何不良生活習慣，屬於「健康資本富豪」。

調查也發現，生活習慣不良將影響國人的健康安全感，年輕世代健康信心相對薄弱，健康自評分數僅6.84分，低於中壯世代（31至50歲）6.91分、熟齡世代（51歲以上）7.27分。

二、生活習慣影響健康表現，不良習慣愈多，BMI超標比例愈高。

本次調查發現擁有愈多不良生活習慣，BMI超標比例也愈高，有五類不良生活習慣的人BMI超標比例達46%，完全沒有不良習慣者BMI超標比例僅35%。

三、不健康又不愛動，台灣人的工時長，熬夜換自由成為常態。

47%國人每周運動時數低於1小時，遠低世界衛生組織（World Health Organization ，簡稱WHO）建議的2.5小時，13%國人每日工作超過10小時，且25%國人下班後自由時間不到2小時，17%的國人每日平均睡眠時數低於5小時。

四、保險準備觀念不足，生重病也不敢停止工作。國人的健康信心不足，擔心未來疾病找上門，受訪者預估未來每人所需的醫療金高達328萬元，但國人實際上平均只準備了218萬元，存在約110萬元的缺口；面對高額的醫療費用，有26%國人即使生重病也不敢休息，選擇邊治療邊工作。

然而，國人的醫療保險規劃準備也不足，14%國人完全沒有規劃醫療保險，若考慮投保，80%國人會優先選擇實支實付，其次依序為重大疾病與特定傷病、住院日額與手術醫療、癌症醫療險、長照險。