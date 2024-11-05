凱基金控（2883）子公司中華開發資本持續支持國家發展委員會「獎勵青年投入地方創生行動計畫」，3日正式公布今年度入選的十支創生團隊。

開發資本以公私協力為重要理念的地方創生培力計劃，將再擴大利害關係人的參與，引入更多的企業資源，致力建構地方創生生態圈。

開發資本指出，十支入選團隊名單包括：屏東縣一途創意（大山豆果樹認養計畫）、新北市八煙三生發展協會（開發新款抽屜式蜂箱）、新竹縣土者土者女子工作室（客家保存食物延伸至食農教育）、彰化縣天禾日有限公司（美學加值餐桌轉譯）、澎湖縣汝賀文化工作室（在地製灶-作伙來炊粿）。

以及雲林縣宏懿國際有限公司（推動農業升級）、台東縣柴米（野孩子共學基地）、南投縣破竹工作室（竹藝復興）、彰化縣通利水產行（廢棄蜆殼循環再造）及苗栗縣霧鹿奇途工作室（木材*鹿角蕨）。

此次受開發資本邀請擔任評審的林事務所執行長林承毅指出，今年獲選團隊最大特色在於女性占比高達七組，看見女力在地方實踐上的展現，也因而使議題更為細膩並具有人性的關懷；其次是青年帶著創造力返鄉加值接班，運用別於家業的創造模式，來緩緩推動產業的轉型升級。

第三是大舉投入教案開發與設計，讓在地DNA得以傳承並擴散，也讓家鄉文化資產得以保存；最後是有多組在本身有事業之外，投入具高度共益性的行動，並與多重利害關係人合作共創，具有延伸性的運作模式。

去年開發資本以公私協力的模式培力地方創生團隊，過程中引入其他企業共同投入，包括邀請KKday、綠藤、福盈科化學等不同專業領域的投資戶，帶給創生團隊全新的視野。

開發資本總經理南怡君表示，今年將再依照入選團隊的需求，在開發資本超過60年的投資網絡中，找到最符合團隊的企業導師，並對接商機及產業資源，陪同團隊朝永續經營的方向前進。