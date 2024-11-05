快訊

北部濕涼明探16度低溫 吳德榮：銀杏颱風轉西機率高 共伴強弱續觀察

玉山金獲菁業獎肯定

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山作為企業邁向永續最佳夥伴，建置全通路AI智能平台，榮獲「菁業獎」八項大獎，為本次最大贏家。玉山金控／提供
玉山作為企業邁向永續最佳夥伴，建置全通路AI智能平台，榮獲「菁業獎」八項大獎，為本次最大贏家。玉山金控／提供

玉山金（2884）作為企業邁向永續最佳夥伴，建置全通路AI智能平台，在人才發展面向打造永續經營的領導梯隊，卓越表現榮獲金融研訓院主辦第12屆台灣傑出金融業務菁業獎三項特優、四項優等、一項特別獎，不但報名獎項全數獲獎，也是榮獲特優及總獎項數量最多的金融業者，成為菁業獎最大贏家。

本屆玉山共提出七項機構獎及一項特別獎，全數通過初審、複審及決審，獲最佳企業金融獎（特優）、最佳人力發展獎（特優）、最佳數位金融獎（特優）、最佳消費金融獎（優等）、最佳財富管理獎（優等）、最佳中小企業金融獎（優等）、最佳海外發展獎（優等），累計歷屆26項特優、15項優等，也是獲獎最多的金融業。

永續及數位轉型，是企業發展的重要關鍵，玉山將ESG永續發展融入海內外業務發展、高端客群經營、金融科技及三道防線管理，建構完整的永續金融發展策略，整合跨單位永續新隊型，協助企業客戶邁向永續。同時打造以人為本的數位金融領導品牌，擁有質量俱佳、超逾1,300位的科技聯隊，透過自建系統平台及資料，研發服務、行銷、流程、風控及賦能的五大AI應用，讓金融智能化成為核心競爭優勢。

玉山金控以長期願景及發展策略，建立永續經營人才梯隊完整制度，玉山卓越學院以領導發展、策略思維與管理、科技創新與永續發展、國際經營與成長四大主軸，培育現在及未來的領導梯隊，結合國內外頂尖大學、與各領域傑出企業家及世界級顧問，提升經理人持續創新與永續發展的視野與高度。

此外，玉山結合金融電信反詐騙，與警政署及鷹眼識詐聯盟合作，建立完整防詐體系，透過機器學習分析、建立異常帳戶模型，實現帳戶、信用卡、外匯等多元交易的防詐即時預警，用心守護顧客資產。

從台灣邁向亞洲，玉山堅守金融核心價值，持續深耕專業，接軌國際制度激勵進步，以靈活的策略與高度的執行力穩健發展，為顧客創造價值，邁向永續經營。

數位金融 玉山金控 金融業

延伸閱讀

國泰世華分享防詐新技術

玉山金蟬聯工作生活平衡獎

賴清德訪台南玉山寶光聖堂贈匾 市長熱門人選林俊憲、陳亭妃都在場

台積電效應發威！3千台人長居熊本 日年獲利近32億...玉山、中信等台資銀行如何搶客？

相關新聞

台幣上沖下洗 央行進場調節守32關

美國總統大選在即，市場不確定性高，新台幣上沖下洗，盤中一度強升1.29角，午盤過後卻因投信、外資買美元，新台幣翻貶，後在...

金管會督導…虛擬資產業防詐 績效將納評比

金管會主委彭金隆昨日出席二○二四金融科技趨勢論壇時表示，已經成立防詐小組，集中力量強力督導，呼籲金融業跟虛擬資產（ＶＡＳ...

金控投資 帳上大賺3,241億 海外布局終結連十季虧損

據金管會截至2024年第3季底統計，整體金控國內外投資帳上未實現收益擴大到3,241.8億元，連四季增加，其中海外投資終...

玉山金獲菁業獎肯定

玉山金作為企業邁向永續最佳夥伴，建置全通路AI智能平台，在人才發展面向打造永續經營的領導梯隊，卓越表現榮獲金融研訓院主辦...

南山：健康資本貧戶多

南山人壽昨（4）日發布《2024國人生活習慣趨勢大調查》，為保險業首度發表，聚焦國人生活習慣以及健康議題，調查發現，國人...

開發資本挺地方創生

凱基金控子公司中華開發資本持續支持國家發展委員會「獎勵青年投入地方創生行動計畫」，3日正式公布今年度入選的十支創生團隊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。