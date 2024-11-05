玉山金（2884）作為企業邁向永續最佳夥伴，建置全通路AI智能平台，在人才發展面向打造永續經營的領導梯隊，卓越表現榮獲金融研訓院主辦第12屆台灣傑出金融業務菁業獎三項特優、四項優等、一項特別獎，不但報名獎項全數獲獎，也是榮獲特優及總獎項數量最多的金融業者，成為菁業獎最大贏家。

本屆玉山共提出七項機構獎及一項特別獎，全數通過初審、複審及決審，獲最佳企業金融獎（特優）、最佳人力發展獎（特優）、最佳數位金融獎（特優）、最佳消費金融獎（優等）、最佳財富管理獎（優等）、最佳中小企業金融獎（優等）、最佳海外發展獎（優等），累計歷屆26項特優、15項優等，也是獲獎最多的金融業。

永續及數位轉型，是企業發展的重要關鍵，玉山將ESG永續發展融入海內外業務發展、高端客群經營、金融科技及三道防線管理，建構完整的永續金融發展策略，整合跨單位永續新隊型，協助企業客戶邁向永續。同時打造以人為本的數位金融領導品牌，擁有質量俱佳、超逾1,300位的科技聯隊，透過自建系統平台及資料，研發服務、行銷、流程、風控及賦能的五大AI應用，讓金融智能化成為核心競爭優勢。

玉山金控以長期願景及發展策略，建立永續經營人才梯隊完整制度，玉山卓越學院以領導發展、策略思維與管理、科技創新與永續發展、國際經營與成長四大主軸，培育現在及未來的領導梯隊，結合國內外頂尖大學、與各領域傑出企業家及世界級顧問，提升經理人持續創新與永續發展的視野與高度。

此外，玉山結合金融電信反詐騙，與警政署及鷹眼識詐聯盟合作，建立完整防詐體系，透過機器學習分析、建立異常帳戶模型，實現帳戶、信用卡、外匯等多元交易的防詐即時預警，用心守護顧客資產。

從台灣邁向亞洲，玉山堅守金融核心價值，持續深耕專業，接軌國際制度激勵進步，以靈活的策略與高度的執行力穩健發展，為顧客創造價值，邁向永續經營。