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北部濕涼明探16度低溫 吳德榮：銀杏颱風轉西機率高 共伴強弱續觀察

台幣上沖下洗 央行進場調節守32關

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
新台幣示意圖。 聯合報系資料照
新台幣示意圖。 聯合報系資料照

美國總統大選在即，市場不確定性高，新台幣上沖下洗，盤中一度強升1.29角，午盤過後卻因投信、外資買美元，新台幣翻貶，後在央行進場調節下，終場小升0.7分收31.961元，連三個交易日走升，台北與元太外匯合計爆出27.82億美元大量。

觀察新台幣海外無本金交割遠期外匯市場（NDF）報價，1個月期新台幣對美元報價落在31.7元字頭，顯示市場認為新台幣未來一個月偏走強，主要反映市場對美國聯準會（Fed）本周降息預期。匯銀主管則認為，美國總統大選將左右新台幣後續走勢，短線區間將先看31.8元到32.2元之間，昨日32元大關未失守，預期央行防守新台幣32元意味濃厚。

匯銀主管指出，外資早盤匯入，午盤後轉出，投信也在匯出，使得新台幣波動劇烈，早盤一度強升1.29角、來到31.839元，為一個月以來盤中新高，但午盤後受到外資轉匯出，加上投信巨量海外投資款匯出，及進口商進場買匯，新台幣轉貶，盤中最低來到31.999元，逼近32元關卡，央行尾盤出手調節，終場小升0.7分收31.961元。

匯銀主管指出，本周盤勢變數相當多，美國總統大選導致美元波動大，外資昨日有買有賣，看不出方向。假設川普當選，容易出現作多美元行情，惟台灣基本面佳，出口暢旺，等待市場消化完混亂情緒，搭配美國聯準會啟動降息循環，國際美元可能順勢回落。

匯銀主管預估，在多方消息交互影響下，短線新台幣盤勢容易出現劇烈震盪，惟選後美股如果走揚，帶動台股走升，新台幣11月將偏緩升格局。

外資 新台幣 美國聯準會

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