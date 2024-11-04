連四季成長！金控9月底帳上投資賺3242億 這件事是關鍵

據金管會截至2024年第三季底統計，整體金控國內外投資帳上未實現收益擴大到3241.8億元，連四季增加，其中海外投資終結連十季虧損，賺了420.6億元，成穩住金控投資收益要角；金融圈認為，美國通膨放緩趨勢未變，續支持聯準會調整利率回到中性水準，美股債市料齊享利多。

一家金控主管說，儘管「川普交易」盛行，但美國赤字與通膨未必成為未來半年到一年主導美元、美債的走勢關鍵，美國貨幣政策續朝中性靠攏的預期下，逾4%債券殖利率仍具長線布局價值（賺利息＋價差），美元料續盤整。

預期降息氛圍、及因應ICS接軌壓力，今年整體金控海外投資以子壽險為大宗的投資策略，多採新錢一路逢低補海外逾4%高息債，9月正式降息兩碼，美十年債殖利率跌破4%、價格走揚，推升子壽險新債評價利益同時拉升淨值，藉此降低接軌的增資壓力。

截至9月底統計，金控海外投資帳上賺420.6億元，一口氣終結連十黑，美國2022年至今的升息陰霾全數掃除，單季大賺1187.3億元，是今年來單季最佳戰績，更彌補了第三季因台股跌，使國內帳上投資收益縮水了21%的窘境。

9月底整體金控國內外投資帳上未實現收益擴大到3241.8億元，連四季成長，有助未來實現潛在股債資本利得，推升2024年全年金控獲利。

金管會公布2024年第3季底，金控集團國內外曝險情況。以拆存、放款、投資合計的海外曝險27.8兆元，國內曝險45.3兆元，合計曝險額73.16兆元、季增0.68%。

其中金控對美國曝險量降到9.67兆元，占比降到34.76%是今年低點，主因是第三季美元對台幣貶值，讓美國曝險量單季縮水了1.7%。

前十大投資市場中，除了陸港外，其餘八大市場，帳上投資均有未實現收益，與上季相較，英、法、澳洲三大市場投資收益全數「翻正」，顯示第三季海外股債市仍佳。

又以美國市場從第二季底帳上投資賺105.5億元，第三季底攀升到490.5億元，等於單季投資收益大增385億元，是前十大海外投資市場中，單季最賺者。

其餘七大「賺錢」市場中，9月底以日本投資收益攀升到114.3億元新高，僅次於美國，阿拉伯、南韓、加拿大帳上投資收益各是91億元、79億元、及78.6億元，以南韓季增2.3倍最佳。

最不樂觀的是大陸和香港，9月底帳上投資未實現虧損269.8億元和10億元，即便損失已較上季縮減，卻仍未擺脫虧損泥沼。