全體金控對美曝險季減1658億最多 對日曝險站上1兆

金管會最新公布全體金控集團海內外曝險統計數，今年截至第3季底止，金控海外曝險總額為新台幣27兆8271億元，季減1963.09億元，單看第3季變化，對美國市場曝險季減1658.01億元最多，另對澳洲、南韓與日本市場曝險金額上升，日本更是首破1兆元門檻。

金管會自2015年第2季起按季對外揭露金控集團海內外曝險統計，曝險包括同業拆存、放款及投資總金額在內。

金管會最新統計揭露，截至今年第3季底止，全體金控海外曝險總額下滑至新台幣27兆8271億元，季減少1963.09億元。不過，全體金控對台灣曝險總額則破45兆元、達45兆3373億元，季增1.54%，海內外加總曝險金額為73兆1645億元。

金控前10大曝險國家或地區，美國穩居冠軍、占海外曝險總額的34.76%，中國次之、占比為7.9%，後者依序為法國、英國、澳大利亞、南韓、日本、香港、加拿大與阿拉伯聯合大公國。

其中，第3季曝險國排名與第2季相比，法國超車英國拿下第3名；日本則超越香港、排名第7，也是對日本曝險金額首破1兆元門檻，來到1兆377.7億元。

按單季曝險增減觀察，金控前10大曝險國家或地區，2024年第3季金控調節對美國、中國、法國、英國、香港、加拿大及阿拉伯聯合大公國共7國曝險，僅對澳洲、南韓及日本曝險走升。

細看第3季各國曝險金額，美國為9兆6715億元，季減1658.01億元最多，中國季減208.34億元至2兆1983億元。全體金控對澳大利亞曝險季增458.2億元、對南韓曝險季增487.17億元、對日本曝險季增455.4億元。