M31攜合庫開辦員工持股信託 強化留才

円星科技(M31) 為透過獎酬多元化留住優秀人才，提高員工向心力，4日與合庫銀行共同簽署員工持股信託契約。依據員工每月提存之自提金，公司相對提撥同等金額的獎勵金，透過信託機制並藉由公司提供優渥的提撥比率，鼓勵員工以定期定額的方式購買公司股票，讓員工可以共享公司股東權益價值，激勵同仁與公司共創良好績效。

M31表示，員工是企業永續最重要的資產及夥伴，公司致力推動人才永續行動方案，以提升員工福利，提供具業界競爭力的薪酬制度及多元福利措施，包括充電假、有薪家庭照顧假、育兒補助金、子女獎學金、舒壓按摩以及團隊建立活動（Team Building）等。並透過健康職場的推動、健康管理競賽、健身房補助等，建立工作、身心健康與生活之間取得平衡的工作環境，積極落實幸福企業的理念。

今年更納入「員工持股信託」方案，獎勵員工優良績效表現並共享經營成長果實，讓員工成為公司股東，齊心創造公司營運的良好發展，藉此達到人才永續發展的效果。

M31進一步指出，作為全球專業矽智財開發商，M31提供基礎元件矽智財與高速介面矽智財解決方案，目前專注於8奈米以下先進製程的IP開發，已突破性進展至2奈米製程，為保持研發能量，關鍵人才留任對公司的發展顯得格外重要。M31為參與持股的員工提供優渥的提撥比例，公提金提撥比率遠超同業水準。期許透過持股信託計畫，讓員工在職服務期間透過小額累積的方式，協助同仁長期儲蓄、累積財富。

因此，本次合作借重合庫銀行在員工持股信託業務方面的豐富經驗，以及全方位的信託服務，幫助M31同仁在工作打拚之餘，藉由員工持股信託計畫，不僅有感提升員工福利，更達到共好多贏的永續經營與幸福企業精神。