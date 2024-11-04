元大銀行統籌主辦 群益金鼎百億元聯貸案完成簽約

由元大金控旗下元大銀行統籌主辦群益金鼎證券股份有限公司（6005）新臺幣100億元聯貸案，已成功完成募集，於4日舉行簽約儀式，由群益金鼎證券董事長周秀真，與統籌主辦銀行元大銀行以及參貸銀行代表共同簽署。

元大金控表示，本次聯貸案由元大銀行統籌主辦，臺灣銀行及土地銀行共同主辦，另有臺灣企銀、第一銀行、華南銀行、合作金庫、全國農業金庫、台新銀行及板信銀行參貸，合計共10家金融機構共組授信銀行團，籌組過程中超額認購逾1.45倍，最終以100億元結案，參貸情形踴躍，顯示銀行團對於群益金鼎證券營運績效及未來發展之高度肯定。

元大金控指出，群益金鼎證券為一國際化之綜合證券商，提供國內外法人及投資大眾全方位金融理財服務，業務涵蓋經紀、自營、承銷、股務代理、債券、信用交易、衍生性商品等項目。

群益金鼎證券以全方位發展為目標，逐步朝向產品多元化、專業化、國際化之大型投資銀行邁進，已獲得各類獎項肯定，近期陸續榮獲《卓越雜誌》之「最佳證券商獎」及「最佳財富管理獎」、國際商業雜誌之「2023台灣媒體聲量最佳券商品牌獎」、全球銀行與金融評論獎之「2023台灣最傑出券商獎」等多項國內外大獎。

群益金鼎證券2023年及2024年上半年合併營收分別為新臺幣127.46億元及83.65億元(年增率分別為55.1%及49.6%)，營運獲利表現亮眼，本次聯貸案取得之資金，將用於償還金融機構借款並充實其營運資金，以因應近年業務成長所需。