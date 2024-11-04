南山人壽國人生活習慣調查：每人醫療需求衝328萬

隨著國人十大死因從急性病轉變成「生活習慣病」，舉凡癌症、心血管疾病、糖尿病等都與生活習慣不良相關。為提升國人健康風險意識，南山人壽4日首度發布《2024國人生活習慣趨勢大調查》，聚焦國人生活習慣與健康議題，回收逾1.8萬份有效問卷，調查發現僅10%國人無不良生活習慣，屬於「健康資本富豪」；而年輕人不良生活習慣最多，正持續透支健康帳戶，健康安全感也相較其他年齡層薄弱；至於國人平均未來醫療需求金則衝上新台幣(下同)328萬元，現存缺口高達110萬元。

《2024國人生活習慣趨勢大調查》為保險業首度發表，南山人壽發現國人的健康資本差距大，呼籲國人透過良好生活習慣、定期健檢、妥善規劃醫療保障，儲值自己的健康帳戶，擊退生活習慣病。南山人壽表示，作為保險業推動健康促進的先驅，致力發揮金融保險影響力，不僅有多元的保險保障選擇，更創建「健康守護圈」提供全方位的健康服務，期盼為臺灣厚實健康資本。

有鑑於不良生活習慣逐漸侵蝕國人健康，導致疾病發生風險上升，南山人壽以線上問卷形式進行大規模抽樣調查，深入了解國人的生活習慣及健康狀況，並邀請專業的醫師、營養師、心理師及健身教練提供健康解方，協助國人檢視健康行為，了解如何有效儲值健康帳戶，為超高齡的未來做好準備。本次調查共有四大發現：

調查發現一：國人健康資本差距大，年輕世代不良生活習慣最多、健康信心也最低

國人的健康資本差距大，調查歸納出5大類不良生活習慣，包含缺乏運動、久坐、吃宵夜、吃甜食、晚睡，發現具備4類以上不良生活習慣的人高達20%，又以年輕世代(30歲以下)比例最高，落入「健康資本貧戶」區間；反觀僅10%國人沒有任何不良生活習慣，屬於「健康資本富豪」。調查也發現，生活習慣不良將影響國人的健康安全感，年輕世代健康信心相對薄弱，健康自評分數僅6.84分，低於中壯世代(31至50歲)6.91分、熟齡世代(51歲以上)7.27分。

調查發現二：生活習慣影響健康表現，不良習慣愈多，BMI超標比例愈高

在臺灣每2人就有1人過重或肥胖，本次調查也發現擁有愈多不良生活習慣，BMI超標的比例也愈高，有5類不良生活習慣的人BMI超標比例達46%，但完全沒有不良習慣的人，BMI超標比例僅35%，差距顯著，顯示生活習慣確實國人影響健康，須留意潛藏的疾病風險。

調查發現三：不健康又不愛動，臺灣人工時長，熬夜換自由成常態

即使知道體況不理想，國人依然不愛運動。47%國人每周運動時數低於1小時，遠低於世界衛生組織（World Health Organization ，簡稱WHO)建議的2.5小時；臺灣人不僅運動量少，工作時數也很長，13%國人每日工作超過10小時，且25%國人下班後的自由時間不到2小時。造成愈來愈多人習慣以熬夜換取自由，17%的國人每日平均睡眠時數低於5小時，天天當夜貓族。

調查發現四：保險準備觀念不足，生重病也不敢停止工作

國人的健康信心不足，擔心未來疾病找上門，受訪者預估未來每人所需的醫療金高達328萬元，但國人實際上平均只準備了218萬元，存在約110萬元的缺口；面對高額的醫療費用，有26%國人即使生重病也不敢休息，選擇邊治療邊工作。然而，國人的醫療保險規劃準備也不足，14%國人完全沒有規劃醫療保險，若考慮投保，80%國人會優先選擇實支實付，其次依序為重大疾病與特定傷病、住院日額與手術醫療、癌症醫療險、長照險。

南山人壽呼籲，生活習慣對於健康影響甚鉅，參照各界專家提供的健康解方，南山人壽提出「1不3要健康生活原則」，幫助國人儲值健康帳戶。一，不要高糖飲食，預防三酸甘油脂過高，遠離肥胖與心血管疾病；二，運動要量與質兼具，加強肌力和有氧訓練才能有效預防疾病；三，心理健康要照顧，尋找紓壓管道及專業協助，降低心血管疾病風險；四，保險保障要妥善規劃，才能有餘裕地接受高品質醫療照顧。

為協助厚實臺灣的健康資本，南山人壽持續推出全方位的保險商品，近期並針對生活習慣不良容易造成的心血管疾病設計專屬保單，健康守護圈也攜手大健康產業合作夥伴，提供保戶「健康促進」及「醫療照護」等健康加值服務，藉由多元的保險商品組合，滿足民眾對於心血管疾病、癌症、糖尿病等生活習慣病的保障需求，民眾可依據生活模式、健康狀況規劃醫療保障，同時建立良好生活習慣、愈活愈健康。