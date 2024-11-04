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FinTechSpace攜手業者赴新加坡 秀台灣金融科技力

中央社／ 台北4日電

繼台北金融科技展，金融科技創新園區將攜手台灣業者赴新加坡金融科技嘉年華，規劃法遵科技、保險科技、智能理財、企業解決方案和資訊整合與聚合平台等5大類別，並安排與日本、巴林的國際座談，和各國業者交流。

由金融總會成立的金融科技創新園區（FinTechSpace）今天發布新聞稿預告，今年是第6度率領台灣金融科技代表團，參加11月6日至8日的新加坡金融科技嘉年華（Singapore FinTech Festival）。其中，11家金融科技業者參展和11家金融機構觀展，共近70名代表組成。

園區表示，台灣館今年因應全球金融科技趨勢，聚焦AI技術應用與防詐主題，規劃法遵科技、保險科技、智能理財、企業解決方案和資訊整合與聚合平台等5大類別、3大場國際發表，讓不同領域的台灣業者能展示創新技術與解決方案。

園區表示，今年展會中將與日本、巴林舉辦2場國際座談交流，助力台灣金融科技業者拓展東南亞及中東市場，促進台灣金融科技產業與全球鏈結。

園區進一步說明，11月7日為台日國際專家座談，由日本金融科技加速器Elevandi Japan與國泰世華銀行、華南銀行及凱基金等金融機構代表對談，分享進入台灣市場以及與台灣金融機構合作的機會與挑戰。8日為巴林金融科技市場趨勢與機會，邀請巴林經濟發展局分享中東金融科技最新發展趨勢。

新加坡金融科技嘉年華由新加坡金融管理局主辦，第9屆活動將於11月6日至8日於新加坡博覽中心舉辦。

新加坡 日本 金融科技

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