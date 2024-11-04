Gogolook參與金管會自主實證 攜手公股銀行跨界阻詐

信任科技公司Gogolook 以子公司艾思艾（ScamAdviser）團隊向金管會申請聯合打詐計畫，攜手臺灣企銀、合庫銀行以及 Footprint AI（信誠金融科技）組成跨產業團隊，共同推行詐騙聯合阻斷計畫，在防範冒名詐騙以及異常帳戶偵測上展現亮眼成果，於台北金融科技展獲金融監督管理委員會表揚肯定。

AI技術發展加速演進，詐騙型態越趨多元，跨國詐騙產業鏈為台灣帶來的財損威脅也持續加劇。金融監督管理委員會配合新世代打擊詐欺策略行動綱領，督促金融機構強化風險控管機制、實踐「阻詐」目標，透過金融科技創新園區邀集業者參與聯合自主實證計畫。

Gogolook 商務長林伯翰表示，本次參與金管會的詐騙聯合阻斷計畫，整合各方的詐騙情資與AI模型共同打擊詐騙，也呼應 GASA、Google 與DNS剛發表的全球訊號交換（Global Signal Exchange, GSE）概念。非常樂見政府提供輔導與舞台，讓業者展現防詐合作的價值與必要性。Gogolook 將持續專注於 AI 技術研發，為提升全球防詐做出更多貢獻。

Gogolook指出，數位詐騙手法日益猖獗，詐騙集團甚至用 AI 打造「詐騙即服務（Scam-as-a-Service）」的新型商業模式。Gogolook 不斷在各國市場推動防詐科技與應用的創新，本次匯集臺灣企銀、合庫銀行，以及新創信誠（Footprint AI）合作聯合打詐計畫，成為公私防詐協力的關鍵角色。

首先，Gogolook 提供臺灣企銀與合庫銀行Watchmen商譽保護服務，透過「偽冒偵測系統」偵測到近5,000通冒名電話、200封冒名簡訊，參與銀行也主動透過「Whoscall 認證商家號碼」，同步向顧客倡導認明官方號碼，共計撥打逾300通認證通話、有效接聽率達到 73%，避免顧客免於詐騙，協助保護企業商譽。

此外，本計畫也採用新創公司 Footprint Al 解決方案，在金管會與銀行法遵的指導原則下，落實AI防詐模型聯合學習，共集結Gogolook、臺灣企銀、合庫銀行三方防詐情資數據與模型。據實證結果顯示，聯合學習模型較過去單一模型更能準確偵測警示帳戶與詐騙交易樣態，可望未來能夠結合銀行風控機制，在顧客落入詐騙陷阱前，即時發出示警並阻擋交易，降低銀行客戶受騙機率、凍結詐騙金流。