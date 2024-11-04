11月18日前納入兆豐 00943、00932、00690 配息理財術手中握

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐投信三檔 ETF00943、00932、00690配息時程表(資料來源：兆豐投信)
兆豐投信三檔 ETF00943、00932、00690配息時程表(資料來源：兆豐投信)

國總統大選倒數，投資人關心市場氣氛波動下的理財術，建議不妨用 ETF 產品打造滾動配息計劃。兆豐投信三檔 ETF 以今年 10 月 31 日為評價日、今日發布期前配息公告，分別為 00943、00932、00690 這三檔 ETF 各有等權重題材、永續產業題材、藍籌股題材等議題，除息交易日皆為11月19日，最後買進日皆為11月18日，可望提供投資人不同需求的理財規劃。

兆豐電子高息等權（00943）受惠於 AI 產業供應鏈的趨勢效應，擴大至電腦週邊高階應用需求、封測及光電設備等，加上美、中科技戰持續升級，全球半導體產業興起專利戰，半導體主流題材仍為產業推動力，有望推動下一波科技股漲幅浪潮。

現階段臺股籌碼面仍顯支撐，長期持有電子股仍為理財趨勢，對於未來臺股電子中小型股有不錯表現的題材，也將挹注 00943 成分股及報酬空間領先的機會；後續可望搭配臺股大盤指數觀察逢回布局、建立部位的時點，惟在美國總統大選前的市場整理期，建議採取均衡配置電子股 ETF 題材如00943，作為長期理財戰術之一。

伴隨美中科技戰及中東動盪議題，有部分市場避險情緒的投資人，更注重資本利得與息收成長的穩健性，像是兆豐永續高息等權（00932）瞄準永續經濟學、看好 ESG 產業商機題材，透過台灣永續評鑑的 ESG 選股機制，深度發掘出 50 檔企業財務體質佳、ESG 績效與股息較亮眼的中大型成分股，搭配等權重再平衡機制，兼顧股利及報酬性，有助 ETF 表現長期穩健性。看好企業財務成熟度高、大型公司標的之投資人，藍籌股題材是不錯的機會，像是00690 兆豐藍籌 30 ETF 聚焦企業表現佳、高現金股利機會的成分股，相對能在市場波動時抵禦下檔風險，在漲勢起飛時追蹤漲勢，有助建立隨漲抗跌的資產配置組合。

此外提醒，投資選擇 ETF 時，留意配息率與追蹤指數殖利率之間的差異外，亦須關注 ETF 公布配息率後，關於股息稀釋可能性的市場現象，建議將相關條件納入投資評估依據。

ETF 配息

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