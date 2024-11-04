掌握市場趨勢 中信投信獲頒上櫃 ETF 發行獎

中國信託投信因應市場趨勢以滿足投資人的需求，推出多檔適合投資人參與的ETF商品。今年更掌握美國聯準會降息動向，發行全台首檔小資價（發行價一股10元）的月配債券ETF：中信優息投資級債（00948B），以及瞄準日本經濟復甦，發行國內首檔以日本商社為題的中信日本商社（00955），深受投資大眾青睞，主管機關肯定，獲櫃買中心頒發「上櫃ETF發行獎」，彰顯中國信託投信致力深耕國內資本市場的貢獻。

櫃買中心舉辦30周年感恩茶會暨頒獎典禮，中國信託投信總經理陳正華表示，感謝櫃買中心對中國信託的肯定。身為國內具規模的資產管理業者，中國信託秉持「客戶至上」初衷，不斷推陳出新、開發具未來趨勢，以及能夠滿足投資人長短期不同需求的理財商品，而設計商品時，也將ESG納入考量，期望創造企業、社會與投資人的三贏，這些成果都反映在中國信託投信的規模及受益人數成長上。展望未來，中國信託投信將延續此信念與初衷，打造最貼近趨勢以及客戶需求的投資商品。

00948B於美國聯準會醞釀降息前掛牌上市，鎖定15年期以上的長天期投資級債券，且以「已開發市場」標的為主，有效降低違約風險，此外成分債更納入ESG篩選風險標準，層層篩選優質投資標的。中國信託投信表示，在全球經濟情勢仍充滿不確定性的環境下，仍可提供穩健投資的安心選擇，適合尋求以追求長期對環境、社會及公司治理所帶來永續性正面影響為投資主軸的投資人。

根據集保數據，00948B自今年6月12日掛牌後至10月31日，規模已突破300億元，受益人數也從25,839人攀升至54,802人，呈現翻倍成長，可說是最受投資人青睞的債券ETF之一。

00955則是台灣首檔純日本商社ETF，前十大持股中，五大商社就占前五大。日本商社具備多元性、整合性與韌性三大優勢，首先，日本商社業務跨及全球且「包山包海」，舉凡能源、原物料等天然資源，或是與民眾生活相關的食品、服飾，交通工具等大眾商品，到處都看得到商社影子。

此外，日本商社積極整合上中下游供應鏈，擴展出更廣泛的經營內容與服務功能，帶來強力綜效，未來也將致力於AI及能源轉型，大幅增加了商社的企業競爭力。對於想要「錢」進日本，追求穩健投資與風險分散的投資人，00955是非常優質的選擇。